Emilio Butragueño, diretor de relações institucionais do Real Madrid, não estava otimista como de costume após o sorteio da Liga dos Campeões da Europa, deixando um aviso claro e direto depois do sorteio de Mônaco, que colocou o clube merengue em um caminho minado por gigantes.

A mensagem do representante do Real Madrid no sorteio da Liga dos Campeões da Europa foi direta: chega de sofrimento, não podemos repetir o cenário das duas últimas temporadas, e nosso único objetivo é escapar da armadilha da primeira fase.

Emilio Butragueño avaliou os resultados do sorteio, que resultaram em confrontos de fogo para o time merengue, já que o clube vai encarar sete adversários de peso: Inter de Milão, Arsenal, PSV Eindhoven, Roma, Leipzig, LASK e AEK Atenas.

Butragueño comentou, em declarações ao canal "Movistar": "Este torneio é extremamente difícil; todos os jogos são equilibrados e de nível parecido, precisamos ter a mentalidade certa".

A lenda do Real Madrid enviou uma mensagem de alerta aos jogadores e à comissão técnica, ressaltando que o primeiro objetivo é evitar o cenário que se repetiu nas duas últimas temporadas, ou seja, a eliminação nas quartas de final (diante do Bayern na temporada passada e, na temporada 2024-2025, pelas mãos do Arsenal).

E acrescentou: "Vamos dar o nosso máximo para nos classificar diretamente às oitavas de final e evitar a primeira fase eliminatória, vamos participar com muito entusiasmo, disputamos este torneio com o mesmo entusiasmo de sempre".

O aviso de Butragueño é oportuno, pois, desde a aplicação do novo formato do torneio há duas temporadas, o Real Madrid não conseguiu se classificar diretamente às oitavas de final e foi obrigado a disputar o playoff dos 32 avos de final em duas ocasiões. Na temporada 2024/2025, teve de enfrentar o Manchester City e o superou com dificuldade, e na temporada passada esbarrou no Benfica, comandado por José Mourinho, e conseguiu avançar.

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A tabela completa dos jogos da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa deve ser anunciada no próximo sábado, dia 29 de agosto.