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Real Madrid após o assustador sorteio da Champions: "Precisamos evitar este pesadelo"

Real Madrid
Liga dos Campeões
Espanha

Butragueño relembra crises do passado

Emilio Butragueño, diretor de relações institucionais do Real Madrid, não estava otimista como de costume após o sorteio da Liga dos Campeões da Europa, deixando um aviso claro e direto depois do sorteio de Mônaco, que colocou o clube merengue em um caminho minado por gigantes.

A mensagem do representante do Real Madrid no sorteio da Liga dos Campeões da Europa foi direta: chega de sofrimento, não podemos repetir o cenário das duas últimas temporadas, e nosso único objetivo é escapar da armadilha da primeira fase.

Emilio Butragueño avaliou os resultados do sorteio, que resultaram em confrontos de fogo para o time merengue, já que o clube vai encarar sete adversários de peso: Inter de Milão, Arsenal, PSV Eindhoven, Roma, Leipzig, LASK e AEK Atenas.

Butragueño comentou, em declarações ao canal "Movistar": "Este torneio é extremamente difícil; todos os jogos são equilibrados e de nível parecido, precisamos ter a mentalidade certa".

A lenda do Real Madrid enviou uma mensagem de alerta aos jogadores e à comissão técnica, ressaltando que o primeiro objetivo é evitar o cenário que se repetiu nas duas últimas temporadas, ou seja, a eliminação nas quartas de final (diante do Bayern na temporada passada e, na temporada 2024-2025, pelas mãos do Arsenal).

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E acrescentou: "Vamos dar o nosso máximo para nos classificar diretamente às oitavas de final e evitar a primeira fase eliminatória, vamos participar com muito entusiasmo, disputamos este torneio com o mesmo entusiasmo de sempre".

O aviso de Butragueño é oportuno, pois, desde a aplicação do novo formato do torneio há duas temporadas, o Real Madrid não conseguiu se classificar diretamente às oitavas de final e foi obrigado a disputar o playoff dos 32 avos de final em duas ocasiões. Na temporada 2024/2025, teve de enfrentar o Manchester City e o superou com dificuldade, e na temporada passada esbarrou no Benfica, comandado por José Mourinho, e conseguiu avançar.

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A tabela completa dos jogos da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa deve ser anunciada no próximo sábado, dia 29 de agosto.

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