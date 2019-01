Real Madrid acusa árbitro de ter comemorado gol de rival

Em menos de dois meses, o Real Madrid relatou duas queixas sobre o VAR

O Real Madrid não atravessa um grande momento em La Liga 2018-19, e a derrota no último domingo (06), contra o Real Sociedad, por 2 a 0, agravou a situação. Entretanto, os merengues atribuem o revés ao VAR, sobretudo, aos 20 minutos da etapa final, no qual os espanhóis alegam que Vinicius Junior teria sofrido pênalti em lance com o goleiro rival, Rulli.



(Foto: Getty Images)

De acordo com a queixa enviada pelo Real à Federação Espanhola de Futebol, o time alega que o uso do VAR deferia ter ocorrido por parte do juiz que comanda a bancada do Árbitro de Vídeo.

Não é a primeira queixa do Real Madrid referente ao VAR. Na derrota para o Eibar, em 24 de novembro de 2018, por 3 a 0, em imagens recuperadas é possível observar o árbitro do VAR, Munuea Montero, junto aos assistentes, comemorando o primeiro gol do Eibar.

Montero também foi responsável por comandar a mesa do VAR no duelo entre Real Madrid e Real Sociedad válido pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. Uma “coincidência” que gerou acusações de parcialidade ao juiz, por parte dos torcedores do Real.