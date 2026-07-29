O Real Madrid iniciou as negociações com o Manchester City por uma transferência de Rodri (30), segundo informa o Marca. Anteriormente, um acordo pessoal com o meio-campista já havia sido alcançado.

Rodri tem contrato com o Manchester City até o verão do ano que vem. Por isso, a atual janela de transferências é uma das últimas oportunidades para o clube inglês ainda obter uma quantia com sua transferência. Segundo diferentes veículos internacionais, o campeão mundial espanhol deve render 70 milhões de euros.

A menos que o meio-campista de 30 anos decida ainda renovar seu contrato. De acordo com o The Athletic, o Manchester City estava em conversas com ele sobre isso, mas um acordo não parece estar próximo. Rodri está determinado a ir para o Real Madrid.

Depois que, em um estágio anterior, já foi alcançado um acordo pessoal com Rodri, o Real Madrid agora também procurou seu empregador, o Manchester City. No entanto, nesse meio-tempo surgiu um problema: não há mais espaço no elenco do Real.

Segundo a imprensa espanhola, entre eles a emissora de rádio Cadena COPE, o limite máximo de 25 jogadores no elenco já foi atingido. Portanto, será preciso abrir espaço para novas contratações, mas no elenco atual não há ninguém que queira sair no momento.

Raúl Asencio, Franco Mastantuono e Gonzalo García estariam cotados para sair, mas, por enquanto, uma transferência não se concretiza. O último deles ainda não tem acordo com o Fulham, Mastantuono quer apenas ir para o River Plate e Asencio quer brigar por sua chance sob o comando de José Mourinho.

Portanto, o Real Madrid primeiro terá de liberar um ou mais jogadores para abrir espaço para Rodri. Além disso, o meio-campista ainda se recupera de uma cirurgia nas costas e, por isso, perderá o início da temporada do Manchester City, mas isso não impede o Real de forçar a transferência.