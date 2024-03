Real Hardcore Fã Clube: Um brinde a Akinwunmi, fundador da primeira comunidade de fãs do Arsenal acessível da Nigéria

Para Akin, mais importante do que ver o jogo é a comunidade em torno do Arsenal e como compartilhar o amor pelo clube

Em 2024, a Heineken tem a missão de redefinir o que significa ser um verdadeiro torcedor fanático por futebol, destacando os muitos rostos diferentes que representam o fã moderno e celebrando as diferentes maneiras como eles expressam sua devoção ao esporte e ao time que amam.

A quinta história da nossa série exclusiva nos apresenta Akinwunmi - Akin para os amigos - um torcedor apaixonado pelo Arsenal e o orgulhoso fundador da primeira comunidade de fãs realmente acessível da Nigéria.

Um brinde a Akinwunmi.

Mais artigos abaixo

Toda temporada, sem falta, Akin compra as três camisas do Arsenal – mandante, visitante e terceira camisa. Ele as compra de uma loja local onde também imprime seu sobrenome, Odunsi - Eshilokun, orgulhosamente acima do número 1 nas costas. É uma tradição que quase todos os fãs de futebol na Nigéria têm.

Heineken

“Aqui as pessoas querem se identificar com seu clube. Os casais vão escrever ‘minha rainha’ ou ‘meu rei’ nas costas e até usar a camisa no casamento. Algumas pessoas colocam seus apelidos nas costas, outras preferem o nome de suas empresas para promover seus negócios.”

Na Nigéria, ter seu nome ou apelido nas costas da camisa é uma forma de provar o quão autêntico você é como torcedor. Personalizar a camisa com seu nome é sinal de que você é um verdadeiro fã e não está “só brincando”. As pessoas compram até camisas de segunda mão para colocar seus nomes nas costas. Como diz Akin, “às vezes, acho que o apoio aqui é mais profundo do que na Inglaterra, porque a gente não ‘brinca’ com o Arsenal, não ‘brincamos’ com isso de forma alguma”.

Para Akinwunmi, a sua paixão pelo Arsenal chegou tarde na vida. Seu irmão mais velho já era um torcedor dos Gunners - em grande parte graças a Kanu - mas foi aquela derrota fatídica para o Barcelona em 2006 que mais o impactou e consolidou seu amor pelo time.

Heineken

Ver o Arsenal se dar mal naquela noite fez com que Akin, então com 20 anos, se apaixonasse ainda mais pelo clube. “O cartão vermelho do Lehmannn, um time do Barcelona que já era favorito no papel, e a forma como seus jogadores comemoraram na cara do Arsenal depois… Eu estava assistindo ao jogo em casa com meus tios. Todos fomos para a cama sem sequer comer. Estávamos realmente muito incomodados com o que aconteceu.”

Para Akin, o mais importante sempre foi a questão da comunidade em torno do Arsenal. Não é apenas assistir aos jogos do time, mas vivenciar seus resultados com outras pessoas que “sentem tanto quanto eu”. No mundo ocidental, o simples ritual de dia jogo é algo provavelmente automático e natural, mas não na Nigéria, onde o acesso à Premier League e à Liga dos Campeões é particularmente difícil. Sem a tecnologia e a infraestrutura necessárias, o acesso às melhores competições de futebol do mundo está reservado aos poucos torcedores mais ricos da Nigéria… Ou pelo menos estava.

Akin teve a ideia de reunir uma comunidade do Arsenal depois de ouvir na rádio um estudo sobre como os Gunners são o segundo time da Premier League com mais torcida na Nigéria, atrás apenas do Manchester United. Isto, somado às suas próprias experiências negativas nos lugares onde via futebol em Lagos e aos jogos importantes que perdeu ao longo dos anos, levou Akin a criar uma página no Twitter em 2019. O nome era “Nigerian Arsenal Fans” e agora a página de mesmo nome no X orgulhosamente tem mais de 20.000 seguidores.

Heineken

O apetite pelo Arsenal estava lá. Não satisfeito com essa lista cada vez maior de seguidores, Akin queria criar algo mais tangível, algo que fosse contra a ideia de exclusividade e festas VIP para acompanhar os jogos.

No dia 4 de outubro de 2022, os Gunners jogaram em casa contra o Tottenham, um derby feroz do norte de Londres, com uma legião de fãs e seguidores no noroeste africano... Que dia perfeito para testar as águas com o primeiro evento do Arsenal acessível a todos organizado por Akin.

“Mais de 60 pessoas vieram apoiar o Arsenal e minha iniciativa naquele dia. E com todas essas pessoas, além das milhares conectadas por meio das redes sociais, eu sabia que tínhamos algo.”

Com o tempo, os eventos de Akin se tornaram um marco para os torcedores do Arsenal em Lagos, sendo realizado para todos os jogos da Liga dos Campeões e alguns outros. Em vez da tradicional experiência dos centros de exibição, os eventos no estilo fã-clube de Akin viraram um ótimo espaço para os torcedores do Arsenal, a partir dos quais muitos fizeram amizades, negócios e até reuniões familiares.

Heineken

O sonho de Akin é um dia ter um clube para todos os torcedores do Arsenal na Nigéria se reunirem não apenas nos dias de jogo, mas todos os dias. Um lugar onde a cada temporada esta comunidade de torcedores, cujas identidades estão ligadas por um clube a milhares de quilômetros de distância, possa se sentir mais próxima daquilo que ama.

“Ser torcedor do Arsenal é uma parte profunda da minha identidade. Eu amo meu clube, todo mundo sabe disso, e só quero ver meus colegas torcedores do Arsenal se unindo. Quero ver as pessoas vestindo camisas, se divertindo, cantando juntas, tirando fotos. É a nossa maneira de estar mais perto do Arsenal e não ficar preso no meu quarto assistindo sozinho. É o que eu amo!”

Veja mais histórias dos verdadeiros fanáticos por futebol com a Heineken na página especial do Real Hardcore Fã Clube