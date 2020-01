Real anuncia Reinier e torcida já sonha com parceria ao lado de Rodrygo e Vinícius Jr

"Agora temos Ronaldinho, Pelé e Kaká": torcida do clube merengue demonstra empolgação com trio de brasileiros

Nesta segunda-feira (20), o anunciou de maneira oficial a contratação do meia Reinier, já que o ex-jogador do acabou de completar seu 18º aniversário. A torcida merengue, confusa e empolgada, já começou a pensar num trio brasileiro "dos sonhos": Rodrygo, Vinícius Júnior e Reinier.

A torcida já está esperando o sucesso do trio, inclusive relembrando outros brasileiros que se deram bem com a camisa branca. O fato é: os madrilenhos vêm colocando bastante esperança nos jovens jogadores do time e Reinier chega para ser mais um deles.

Florenthanos lo ha hecho bien. Ahora tenemos los próximos Kaká, Ronaldinho y Pelé. Excelencia Brasileña. pic.twitter.com/sCN8vccjAO — RMStavross (@RMStavross) January 20, 2020

Esta quedando guapo el mejor tridente de la historia del fútbol.



La #VRR. pic.twitter.com/RdI6Q4tLjD — Zinedine Zidane - Ya Tú Saes 😏 (@YoDeZidaneSaes) January 20, 2020

Rodrygo Goes, Vinicius Jr. , Kubo, Reinier, Ødegaard, Achraf, Reguilon... The future is assured! #halamadrid — Abakar Hamdan (@abakar_hamdan) January 20, 2020

No sé quien eres pero a partir de ahora para mi eres Pelé — RoldanKR (@Roldan__KR) January 20, 2020