FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

Reação imediata do Barcelona após a polêmica arbitral contra o Atlético de Madrid

O Barça está irritado com o árbitro István Kovács

O Barcelona se prepara para uma ação imediata, após a polêmica arbitral que marcou a partida contra o Atlético de Madrid, na noite de ontem, quarta-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O Atlético de Madrid venceu o Barça em casa por 2 a 0, em meio a grande polêmica arbitral, especialmente em uma jogada ocorrida no segundo tempo, protagonizada por Marc Poblet, jogador dos Rojiblancos.

O goleiro do Atlético, Juan Musso, passou a bola de um rebote de gol para seu companheiro de equipe, o zagueiro Marc Poblet, que estava próximo a ele na pequena área, antes que este a segurasse com a mão e jogasse novamente, para surpresa dos espectadores.

Hans Flick e os jogadores do Barcelona criticaram o árbitro Estefán Kovač, afirmando que ele não marcou um pênalti válido a favor do time catalão.

Por sua vez, Fabrizio Romano, especialista em transferências, disse em suas redes sociais nesta quinta-feira: “Últimas: o Barcelona está considerando seriamente enviar um protesto oficial à UEFA”.

E continuou: “O clube não está satisfeito com algumas decisões arbitrais tomadas na partida contra o Atlético e pretende recorrer”.

E concluiu: “Entre essas decisões está o caso de Marc Bopel, que pegou a bola com as mãos depois que o goleiro Musso a passou para ele”.

Publicidade