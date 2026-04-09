Reação imediata do Barcelona após a polêmica arbitral contra o Atlético de Madrid

O Barcelona se prepara para uma ação imediata, após a polêmica arbitral que marcou a partida contra o Atlético de Madrid, na noite de ontem, quarta-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.
O Atlético de Madrid venceu o Barça em casa por 2 a 0, em meio a grande polêmica arbitral, especialmente em uma jogada ocorrida no segundo tempo, protagonizada por Marc Poblet, jogador dos Rojiblancos.
O goleiro do Atlético, Juan Musso, passou a bola de um rebote de gol para seu companheiro de equipe, o zagueiro Marc Poblet, que estava próximo a ele na pequena área, antes que este a segurasse com a mão e jogasse novamente, para surpresa dos espectadores.
Hans Flick e os jogadores do Barcelona criticaram o árbitro Estefán Kovač, afirmando que ele não marcou um pênalti válido a favor do time catalão.
Por sua vez, Fabrizio Romano, especialista em transferências, disse em suas redes sociais nesta quinta-feira: “Últimas: o Barcelona está considerando seriamente enviar um protesto oficial à UEFA”.
E continuou: “O clube não está satisfeito com algumas decisões arbitrais tomadas na partida contra o Atlético e pretende recorrer”.
E concluiu: “Entre essas decisões está o caso de Marc Bopel, que pegou a bola com as mãos depois que o goleiro Musso a passou para ele”.
(Leia também)... Especialista em arbitragem clama: O que aconteceu com o Barcelona contra o Atlético foi um escândalo