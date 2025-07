A reação de Cristiano Ronaldo à contratação de Jorge Jesus como novo técnico do Al Nassr

Craque português deu boas vindas ao compatriota, que havia sido demitido do Al Hilal em maio

O QUE ACONTECEU

Vencedor de cinco Bolas de Ouro, Cristiano Ronaldo já trabalhou com um compatriota no Oriente Médio antes, quando Luís Castro passou pouco mais de um ano no Al Nassr, entre 2023 e 2024. O técnico italiano Stefano Pioli havia sido o último homem no comando do clube.

O CONTEXTO

Ele foi demitido após não conseguir conquistar grandes títulos, com Cristiano Ronaldo adicionando apenas uma Copa dos Campeões Árabes ao seu currículo brilhante ao longo de duas temporadas e meia jogando no futebol saudita.

VOCÊ SABIA?

O craque português assinou um novo contrato de dois anos com o Al Nassr, após muita especulação sobre seu futuro, e está determinado a voltar ao caminho dos títulos em 2025/26. Ele está satisfeito por ter Jorge Jesus ao seu lado — e enviou uma mensagem de “bem-vindo” nas redes sociais.

O QUE JORGE JESUS DISSE

Jorge Jesus tem experiência na Arábia Saudita, onde já comandou o Al Hilal, conquistando um Campeonato Saudita, uma Copa do Rei e duas Supercopas do país. O treinador de 70 anos assinou um contrato de um ano após ser apontado como o nome desejado por Cristiano Ronaldo para o cargo.

Jesus afirmou: “Sem o convite dele, eu certamente não estaria aqui. A motivação será enorme. Vou me dedicar para que o Al Nassr, um dos melhores clubes da Arábia Saudita, conquiste títulos. Cristiano Ronaldo é um jogador que sempre venceu tudo o que disputou. Ele ainda não conquistou nada na Arábia Saudita. Vou tentar ajudá-lo.”

O QUE VEM POR AÍ PARA CRISTIANO RONALDO

O novo contrato de Cristiano Ronaldo o manterá no Al Nassr além do seu aniversário de 42 anos. Ele não dá sinais de desaceleração — conquistou Chuteiras de Ouro consecutivas no Campeonato Saudita — mas precisará de reforços dentro e fora de campo para saciar sua fome por títulos.