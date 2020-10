RB Bragantino x Goiás: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Na zona de rebaixamento, RB e entram em campo neste sábado (24), às 17h (de Brasília), em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

Buscando a sua primeira vitória fora de casa, o Goiás, lanterna do Brasileirão, entra em campo pensando apenas nos três pontos.

Para o duelo, o técnico Enderson Moreira não terá o volante Breno, suspenso. Salazar será o seu substituto, enquanto Daniel Bessa sentiu um desconforto muscular e é tratado como dúvida.

Por outro lado, Rafael Moura retorna após cumprir suspensão.

