RB Bragantino x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Tricolor entra em campo nesta quarta-feira (19), pela quarta rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

RB e entram em campo na noite desta quarta-feira (19), às 19h15 (de Brasília), no Nabizão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO RB Bragantino x Fluminense DATA Quarta-feira, 19 de agosto de 2020 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo no canal SporTV e Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ser barrado na chegada ao Maracanã antes da vitória do Fluminense sobre o Internacional por 2 a 1, o técnico Odair Hellmann está liberado para comandar a equipe depois de testar negativo para Covid-19.

"Em novo teste, dessa vez para a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Odair Hellmann tem novo resultado negativo para a Covid-19. Ainda assim, o treinador ficará afastado até a quarta-feira, 19/08, quando viaja para comandar o time contra o RB Bragantino, respeitando o protocolo da competição que prevê 10 dias de isolamento após qualquer resultado positivo (como o do dia 13, em exame feito pelo Albert Einstein, colhido no dia 09), mesmo em casos assintomáticos e ainda que haja resultado negativo na contra-prova", diz a nota oficial do Fluminense.

O Tricolor ocupa a nona posição com quatro pontos, enquanto o RB Bragantino aparece em 15º com apenas dois pontos.

A equipe de Bragança Paulista busca a primeira vitória no Brasileirão. Até o momento, foram dois empates e uma derrota.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Barreto (Uillian Correa), Matheus Jesus e Claudinho; Morato, Artur e Alerrandro.

Provável escalação do Fluminense: Muriel; Igor Julião, Nino, Luccas Claro e Egídio; Yuri Lima, Dodi, Michel Araújo e Nenê; Marcos Paulo e Evanilson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 1 x 1 Campeonato Brasileiro 12 de agosto de 2020 2 x 1 RB Bragantino Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Bragantino x Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020 16h (de Brasília) x RB Bragantino Campeonato Brasileiro 30 de agosto de 2020 16h (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 1 Campeonato Brasileiro 13 de agosto de 2020 Fluminense 2 x 1 Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020

Próximas partidas