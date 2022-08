RB Bragantino x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileiro feminino

Partida acontece neste domingo (7), pela 15ª rodada Brasileiro feminino; veja como acompanhar na TV e na internet

O RB Bragantino recebe o Cruzeiro neste domingo (7), em Jarinu, a partir das 11h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, na internet.

O RB Bragantino é o lanterna do campeonato, com apenas 4 pontos conquistados. O Massa Bruta promete dificultar a vida do rival para encerrar a sua particação de maneira positiva. Em 14 jogos disputados até o momento, o time empatou quatro e empatou outras dez.

Já o Cruzeiro não tem mais chances de classificação à próxima fase mas, assim como o adversário, quer ganhar no adeus para a competição. A Raposa soma 13 pontos rm 14 jogos, com três vitórias, quatro empates e sete derrotas.

Prováveis escalações

Possível escalação do RB Bragantino: Karol, Flavia, Guyd, Luana, Layssa, Taba, Raquel, Ariel, Mylena, Hadri e Lelê.

Possível escalação do Cruzeiro: Rubi, Taina, Janaina, Angela, Vanessa, Isabela, Robinha, Camila, Nine, Gabi e Mariana.

Desfalques da partida

RB Bragantino:

sem desfalques.

Cruzeiro:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO RB Bragantinox Cruzeiro DATA Domingo, 7 de agosto de 2022 LOCAL CFA, Jarinu - SP HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Fernanda Souza (SP)

Assistentes: Patricia Oliveira e Marcela SIlva (SP)

Quarto árbitro: Lucas Bellote (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Cruzeiro

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 0 x 1 São Paulo Brasileirão feminino 3 de agosto de 2022 Esmac 2 x 1 Cruzeiro Brasileirão feminino 19 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir

RB Bragantino

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 1 RB Bragantino Brasileirão feminino 3 de agosto de 2022 Santos 1 x 1 RB Bragantino Brasileirão feminino 19 de junho de 2022

Próximas partidas