RB Bragantino x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista Feminino 2025

Embate é válido pela 4ª rodada do estadual, em Bragança Paulista; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Palmeiras se enfrentam neste domingo (22), às 10h (de Brasília), no Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista. A partida será válida pela 4ª rodada do Campeonato Paulista Feminino 2025 e terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (veja a programação completa).

O RB Bragantino tenta se recuperar no campeonato. O time de Bragança perdeu as duas primeiras partidas do torneio, mas conquistou os primeiros pontos na última rodada, após bater o Realidade Jovem. Agora, busca embalar.

Do outro lado, porém, o Palmeiras vive um bom momento no estadual. O Alviverde ocupa as cabeças da classificação, ainda com 100% de aproveitamento nestas três primeiras rodadas. O time tem os mesmos nove pontos que o Corinthians — que fica à frente na tabela pelo saldo de gols (11 x 3).

Prováveis escalações

RB Bragantino feminino: Thalya; Débora, Stella, Laura Valverde e Carol Tavares; Tamires, Ana Carla, Lelê e Vivian; Thayslane e Paulina. Técnico: Humberto Simão.

Palmeiras feminino: Kate Tapia; Rhay Coutinho, Pati Maldaner, Isadora, Fe Palermo; Brena Carolina, Ingryd Lima, Andressinha, Yoreli Rincon; Tainá Maranhão, Amanda Gutierres. Técnica: Camila Orlando.

Desfalques

RB Bragantino feminino

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras feminino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?