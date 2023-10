RB Bragantino x Fluminense: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (22), em Bragança Paulista; veja como acompanhar na TV e na internet

O RB Bragantino recebe o Fluminense neste domingo (22), a partir das 18h30 (de Brasília), no Nabizão, em Bragança Paulista, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view, (veja a programação completa aqui).

Brigando pela vice-liderança do Brasileirão, com 49 pontos, o RB Bragantino chega embalado com cinco vitórias e dois empates nos últimos sete jogos disputados.

Sem Luan Patrick, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora. Léo Realpe é o mais cotado para assumir a posição. Léo Realpe, que estava com a seleção do Equador, retorna.

Do outro lado, o Fluminense, que não vence há três jogos (duas derrotas e um empate), chega pressionado. Na última rodada, empatou com o Corinthians em 3 a 3.

Em 17 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense soma sete vitórias, contra cinco do RB Bragantino, além de cinco empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Tricolor venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan (Hurtado), Léo Ortiz, Leo Realpe e Juninho Capixaba; Raul, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista e Matheus Gonçalves; Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Marlon, David Braz e Diogo Barbosa; André (Martinelli), Alexsander e Ganso; Keno (John Kennedy), Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques

RB Bragantino

Luan Patrick cumprirá suspensão.

Fluminense

Felipe Melo e Thiago Santos, expulsos contra o Corinthians, estão fora, assim como Nino, machucado.

Quando é?