RB Bragantino x Cuiabá: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (27), no Nabizão; veja como acompanhar na TV e na internet

RB Bragantino e Cuiabá se enfrentam na manhã deste domingo (27) às 11h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Após o empate com o Vasco e a derrota para o Bahia, o RB Bragantino entra em campo pressionado pela vitória. No momento, soma 32 pontos, e segue na briga pelo G-4. Léo Ortiz, com dores na coxa, é tratado como dúvida.

Do outro lado, o Cuiabá, com duas derrotas consecutivas, busca reencontrar o caminho da vitória. A equipe está no meio da tabela, com 28 pontos. Sem Clayson, Wellington Silva é o mais cotado para assumir a vaga na frente.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico das equipes. Em nove jogos disputados, o RB Bragantino soma três vitórias, contra duas do Cuiabá, além de quatro empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Luan Patrick, Léo Ortiz e Luan Cândido; Matheus Fernandes, Matheus Gonçalves e Gustavinho; Bruninho, Thiago Borbas e Sorriso. Técnico: Pedro Caixinha.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marlon, Allan, Rikelme; Raniele, Fernando Sobral e Ceppelini; Clayson, Jonathan Cafu e Deyverson.Técnico: António Oliveira.

Desfalques

RB Bragantino

Por questões pessoais, Lucas Evangelista foi liberado, enquanto Eduardo Santos, Lucas Cunha, Eric Ramires, Henry Mosquera e Eduardo Sasha seguem no departamento médico. Jadsom e Andres Hurtado estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?