RB Bragantino x Criciúma: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Brasil 2025

Equipes realizam o jogo de volta da terceira fase da competição após vitória do Tigre por 1 a 0

RB Bragantino e Criciúma entram em campo nesta quinta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), em confronto válido pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2025. O jogo acontece no Estádio Cícero de Souza Marques e possui transmissão ao vivo do Sportv 2 e do Premiere (veja a programação completa de futebol aqui).

Derrotado por um 1 a 0 no jogo de ida, o RB Bragantino tenta reverter a situação para seguir adiante no torneio. Jogando em seus domínios, o time tenta aproveitar o fator casa para reverter o resultado.

O Criciúma, por sua vez, busca sustentar a vantagem construída em casa. Mas o momento não é nada bom para o Tigre, que não vence há cinco rodadas na Série B e beira a zona de rebaixamento.

O Massa Bruta precisa ganhar por dois ou mais gols de diferença para avançar. Uma vitória simples leva a decisão aos pênaltis, enquanto empate ou derrota é favorável ao Criciúma.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán, Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires, Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Vinicinho, Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra

Criciúma: Kauã; Rodrigo, Marcelo Benevenuto, Luciano Castán; Marcinho, Morelli, Matheus Trindade, Marcelo Hermes; Werik Popó, Diego Gonçalves, Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista

Desfalques

RB Bragantino

Henry Mosquera (problema muscular na coxa direita) e Fernando (tendinite patelar no joelho esquerdo) estão fora.

Criciúma

Se recuperando de uma cirurgia no joelho direito, Fellipe Mateus está indisponível.

Quando é?