RB Bragantino x Corinthians: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes entram em campo neste domingo (5), no Nabizão; veja como acompanhar na TV e na internet

RB Bragantino e Corinthians se enfrentam neste domingo (5), a partir das 16h (de Brasília), no Nabizão, em Bragança Paulista, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Sonhando com o título, o RB Bragantino segue na briga para reduzir a diferença de quatro pontos para o líder Botafogo. Na última rodada, a equipe venceu o Goiás por 2 a 0 fora de casa.

Do outro lado, o Corinthians, com 40 pontos, venceu o Athletico-PR por 1 a 0 na última rodada. Para o confronto, o técnico Mano Menezes terá Fausto Vera e Fábios Santos à disposição.

Em 58 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 25 vitórias, contra 13 do RB Bragantino, além de 20 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o time de Bragança Paulista venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Léo Ortiz, Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista, Helinho; Thiago Borbas, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Fausto Vera e Maycon; Giuliano, Renato Augusto e Romero; Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

RB Bragantino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?