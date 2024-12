RB Bragantino x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (25), em Bragança Paulista; veja como acompanhar na TV e na internet

RB Bragantino e Atlético-MG se enfrentam na noite desta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), no Nabizão, em Bragança Paulista, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view, (veja a programação completa aqui).

Embalado com seis vitórias e dois empates nos últimos oito jogos disputados no Brasileirão, o RB Bragantino segue na briga pela liderança. Com 52 pontos, a equipe de Bragança Paulista está a sete do líder Botafogo.

"A gente não pensa nisso. Nosso compromisso é com nossos jogos. Independentemente da situação temos que focar nisso. Temos confronto direto ainda e vamos brigar pelo o que depende da gente.", afirmou Léo Ortiz sobre chances de título no Brasileirão.

Do outro lado, o Atlético-MG busca virar a chave após a derrota para o rival Cruzeiro por 1 a 0 na Arena MRV. Em sétimo lugar, com 43 pontos, o Galo segue na briga pelo G-4.

Em 16 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG soma quatro vitórias, contra uma do RB Bragantino, além de 11 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Leo Realpe e Juninho Capixaba; Raul e Lucas Evangelista, Matheus Gonçalves, Ramires e Vitinho; Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Atlético-MG: Everson, Saravia, Bruno Fuchs e Jemerson (Igor Rabello), Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Igor Gomes (Pedrinho), Paulinho, Pavón e Hulk. Técnico: Felipão.

Desfalques

RB Bragantino

Lesionados, Lucão, Eduardo Santos e Lucas Cunha estão fora. Já Matheus Fernandes cumprirá suspensão.

Atlético-MG

Zaracho e Maurício Lemos vão cumprir suspensão, enquanto Mariano e Vargas seguem no departamento médico.

Quando é?