RB Bragantino x Athletico-PR ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela sétima rodada; veja como acompanhar na TV

RB Bragantino e Athletico-PR se enfrentam neste sábado (20), a partir das 18h30 (de Brasília), no Nabizão, em Bragança Paulista, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há cinco jogos no Brasileirão (quatro empates e uma derrota), o RB Bragantino entra em campo pressionado pela vitória. No momento, soma apenas sete pontos conquistados em 18 disputados.

Já o Athletico-PR chega embalado com a vitória sobre o Botafogo por 3 a 2 no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, com 12 pontos, vem de três vitórias seguidas e briga pelo G-4.

De olho na Libertadores - no meio da semana encara o Atlético-MG -, o técnico Paulo Turra deve poupar os seus principais jogadores.

Em 14 jogos disputados entre as equipes, o Athletico-PR soma seis vitórias, contra quatro do RB Bragantino, além de quatro empates. No último confronto válido pelo Brasileirão de 2022, a equipe de Bragança Paulista venceu por 4 a 2.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Erick, Fernandinho, Christian, David Terans; Pablo e Vitor Roque. Técnico: Paulo Turra.

RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Eduardo Santos, Luan Patrick (Léo Realpe) e Guilherme; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Bruninho; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

Athletico-PR

Marcelo Cirino, Rômulo e Léo Cittadini estão em transição física, enquanto Pedrinho e Bryan Garcia, citados na Operação Penalidade Máxima, foram afastados do time principal.

RB Bragantino

Natan, lesionado, e Juninho Capixaba, suspenso, são desfalques, assim como Kevin Lomónaco, afastado do grupo após ser citado na Operação Penalidade Máxima.

Quando é?