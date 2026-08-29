Rayan Cherki chama a atenção com entrevista após a partida: "Eu disse no intervalo para Maresca..."

Rayan Cherki foi o grande nome do Manchester City na noite de sexta-feira, com dois gols no duelo entre seu clube e o Crystal Palace (vitória por 4 a 1). Depois da partida, ele deu uma entrevista sincerona à Sky Sports.

No intervalo do duelo em Selhurst Park, o Manchester City vencia por 1 a 0, com um gol de Erling Haaland. Cherki ainda havia passado despercebido no primeiro tempo.

Por isso, o técnico Enzo Maresca queria substituí-lo no intervalo, mas o francês conseguiu convencê-lo a deixá-lo em campo.

“Eu estava jogando muito mal. Quando Enzo (Maresca, técnico do City, nota da redação) quis me substituir, eu não gostei”, afirmou.

“Eu disse ao treinador: ‘Me dê cinco minutos e você não vai mais precisar fazer substituições’”, continuou.

“Aí eu realmente precisava mostrar que mereço jogar. Eu tinha que marcar ou dar uma assistência. E consegui”, concluiu.

Cherki fez o 2 a 0 de forma brilhante, ao sair driblando pela defesa do Palace. Cinco minutos depois, ele também marcou o terceiro gol dos Citizens.