A vitória do Real Madrid em sua primeira partida na Liga dos Campeões da Europa contra a Inter de Milão (2 a 1) não agradou muitos torcedores merengues, que viram seu time sofrer nos minutos finais, apesar de ter tido várias chances claras de gol.

Raúl González, lenda do Real Madrid, apareceu pela primeira vez como comentarista no canal "Movistar" para analisar a vitória do Real Madrid sobre a Inter de Milão e afirmou: "O melhor de tudo é que conquistamos os três pontos. Não foi fácil, porque a Inter de Milão é um time com uma estrutura muito desenvolvida, e o Real Madrid vinha sofrendo com desfalques no meio-campo".

Ele também fez uma avaliação inicial do sofrimento do Real Madrid nos minutos finais, dizendo: "Os gols do Madrid vieram de erros na construção das jogadas ofensivas, e depois eles tiveram chances muito claras. O gol da Inter gerou algumas dúvidas no final, mas é um bom resultado para começar a temporada".

Segundo o jornal "Marca", a transmissão foi diretamente ao estádio Santiago Bernabéu, onde o técnico do Real, José Mourinho, esperava para dar sua primeira avaliação da partida no canal Movistar. O treinador português foi informado do diagnóstico de Raúl e demonstrou certo incômodo, olhando diretamente para a câmera ao final de sua declaração e dizendo: "Não foram só críticas, também fizemos algumas coisas boas".

Mourinho, que teve um lapso e falou em italiano por alguns instantes, analisou a partida dizendo: "Prefiro dizer que foi um jogo louco. Há muitas críticas quando a partida é chata, mas hoje foi louca... Poderia ter terminado facilmente em 7 a 6. Nosso meio-campo estava fraco, eles fizeram substituições muito cedo, e eu não tinha muito o que fazer no meio de campo".

E continuou: "Quando vi os jogadores em situação difícil, fiz mudanças, mas acredito que os jogadores tiveram uma atuação excelente. A partida não foi chata; tivemos chances de marcar o terceiro gol no último minuto do primeiro tempo, mas concordo com o Raúl de que os gols vieram de erros deles. Mas quero elogiar os jogadores do meu time, porque a pressão é algo que se treina, como pressionar, onde pressionar, e o trabalho árduo, e o gol do Valverde foi tudo resultado de trabalho árduo. Não é só uma questão de críticas; fizemos algumas coisas boas".

Você pode discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora