Rashford, Wan-Bissaka e até Fred: quem brilhou na vitória do United sobre o City

A "camisa pesou" para o Manchester City: o United tem um desempenho muito melhor contra o Big Six no ano; confira quem foi bem pelos Red Devils

No derby válido pela 16ª rodada da Premier League, entre e , quem se deu bem foram os Red Devils. A equipe comandada por Ole Gunnar Solksjaer jogou bem, criou várias chances e saiu com a vitória por 2 a 1, dentro da casa de um dos seus maiores rivais.

Acompanhe a Premier League ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Mesmo com uma campanha ainda muito aquém de sua tradição histórica, o United vai fazendo bons jogos contra os melhores times do campeonato: diante do tradicional Big Six, os seis clubes mais ricos da (United, City, , , e ), os Red Devils estão invictos no ano, com quatro vitórias e um empate, conquistado contra o imbatível Liverpool.

Já o City vai decepcionando nesse quesito (a camisa está pesando?): contra os mesmos clubes, a equipe de Pep Guardiola já foi derrotada duas vezes, além de ter permitido um empate para o Tottenham dentro do Etihad. Além disso, se incluirmos nessa conta o City, hoje o vice-líder, é mais uma vitória do United que o City ainda não conseguiu. E isso está acontecendo por causa de vários jogadores dos Red Devils que estão crescendo em jogos importantes.

Marcus Rashford, por exemplo, está fazendo um final de primeiro turno fantástico: pode-se dizer que o atacante foi o melhor em campo tanto contra o Tottenham, no meio de semana, quanto contra o City, neste sábado. Em apenas 16 partidas pela Premier League, Rashford já igualou sua melhor campanha com a camisa do United, com dez gols, mesma marca do ano passado.

O seu companheiro de ataque, Anthony Martial, também vem crescendo: em seus últimos 13 jogos na Premier League, participou de dez gols do United. Contra o City, neste sábado, não foi diferente: em tabela com Daniel James, acertou um belo chute de canhota e marcou o segundo gol da vitória dos Red Devils. James, que também foi bem, chegou na sua quarta assistência em oito partidas.

Aaron Wan-Bissaka e Fred, no entanto, foram gratas surpresas. O lateral-direito vem fazendo uma boa primeira temporada pelo United, sim, mas ele elevou muito seu nível no derby: foi perfeito defensivamente, anulou Sterling e realizou oito desarmes, cometendo apenas uma falta em toda a partida.

Wan-Bissaka anulou o Manchester City na vitória de 2 a 1 do United em pleno Etihad Stadium



Foram 8 desarmes (!!!), 3 bloqueios e só 1 falta cometida



Com a atuação, ele passou Ndidi, do Leicester, e se tornou o líder da Premier League 19/20 em desarmes; 66 em 14J pic.twitter.com/tsnaJ86SyM — Footstats Premium (@Footstats) December 7, 2019

Já o brasileiro talvez tenha feito sua melhor partida pelo United: comandou o meio de campo do time, sendo importante tanto nas ações defensivas quanto nas ofensivas. Criou duas chances de gol e vem subindo de nível sob o comando de Solksjaer.

Como ponto triste do jogo, fica o registro de que mais uma vez, aconteceram casos de racismo no futebol europeu: parte da torcida do City proferiu insultos racistas à Fred quando o brasileiro foi cobrar um escanteio, chegando até a jogar objetos no meiocampista.