Gabigol elogia Firmino e Liverpool: "é um time em que todo mundo quer jogar"

Atacante brasileiro parece cada dia mais longe do Flamengo apesar de ter feito lá o melhor ano da sua vida

O futuro de Gabigol ainda parece muito incerto. A vontade incontestável dos torcedores do Flamengo é a permanência do grande artilheiro desse ano, porém, a cada dia que passa essa hipótese parece cada vez mais longe. O destino do camisa 9 do deve ser a Europa e ele já mira a Premier League e o como ótimas opções para continuar a carreira. Ele fez questão de elogiar o brasileiro Roberto Firmino.

"Firmino é muito bom, eu realmente o admiro. Ele tem sucesso na Europa há muitos anos. Ele é um atacante poderoso e tem sido muito bom pelo . Ele é uma inspiração para mim. Seria um prazer jogar com ele. Talvez poderíamos jogar pelo Brasil no futuro, e o Liverpool é o time que todos querem jogar", falou Gabigol ao The Sun.

O brasileiro nunca escondeu sua admiração pela Premier League e elogiou o campeonato inglês, projetando que ser campeão do certame deve ser uma sensação incrível.

"Eu gosto muito da Premier League. Ela combina técnica, força e velocidade. Eu sempre assisto aos jogos no Brasil. É um lugar onde eu realmente gostaria de jogar. É uma das melhores ligas do mundo. Todo jogador sonha em ser campeão e vencer a Premier League deve ser incrível, mas eu ainda tenho contrato com a Inter e com o Flamengo até o final de 2019", disse o atacante.

Gabigol pode fazer seu último jogo pelo Flamengo nesse domingo (08), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela última rodada do Brasileirão 2019, o qual já foi conquistado pelo carioca.