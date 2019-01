Rascunho do Santos impressiona neste início de Sampaoli

Em pouco mais de um mês no comando do Peixe, o argentino vem demonstrando resultados impressionantemente precoces

É impossível avaliar a qualidade de um trabalho em apenas três dias. Exatamente por isso, ainda é muito cedo para buscar explicações mais complexas sobre o início de Jorge Sampaoli no comando do Santos – o esboço de uma obra em seus primeiros estágios. Mesmo com a tentação de fazê-lo após a vitória maiúscula, por 2 a 0, sobre o São Paulo, no clássico realizado domingo (27), pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

A equipe da Vila Belmiro impressionou pelo que fez no gramado do Pacaembu: participação constante de praticamente todas as peças, boa observação para criar e tapar espaços e uma pressão absurda quando o adversário tinha a bola. Um futebol ofensivo e que já cativou o torcedor - mesmo após a polêmica com o goleiro Vanderlei, ídolo do clube.

Contra o São Paulo, o Santos teve mais posse de bola (54%), criou várias chances e fez os seus gols em bola parada e contra-ataque. Tudo isso sem ter sofrido uma finalização a gol e com o treinador mudando taticamente a equipe, com Felipe Aguilar entrando no segundo tempo para formar uma defesa com três zagueiros, liberando os laterais, aumentando a amplitude e buscando superioridade nos setores. O placar foi simples, mas o volume de jogo mostrou que o triunfo poderia ser até mais elástico.

E o Derlis? Cara a cara com o goleiro, bailou, passou, e só rolou pro gol! #Sampaolé pic.twitter.com/RM6V2I9Rgt — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 27 de janeiro de 2019

Após 42 dias no cargo, muitos falam que o Santos “já tem a cara de Sampaoli”. E já parece ter mesmo. Mas se ainda é muito cedo para avaliar o trabalho do argentino, o que fica evidente é que o esboço do que ele pretende fazer é muito mais corajoso e interessante em relação ao que vemos na grande maioria dos técnicos de times brasileiros – exceção a Fernando Diniz, no Fluminense – neste mesmo momento.

O rascunho audacioso de Sampaoli promete um produto final mais atrativo em relação ao pragmatismo que vem dominando o nosso futebol doméstico. Mesmo com um Santos bem mais fraco em relação a temporadas anteriores. A história pode não terminar assim, mas os primeiros rabiscos são impressionantes.