Raphinha, disputa familiar: o pai controla 80% dos seus direitos de imagem

Chegam notícias bombásticas do Brasil sobre a situação financeira de Raphinha, ponta do Barcelona que está defendendo a seleção brasileira na Copa do Mundo, mas que atualmente está lesionado, após as declarações feitas pelo ex-jogador Vampeta sobre um grave problema familiar.





Trata-se de uma disputa familiar com o pai de Raphinha: o jogador teria tentado, junto com a esposa, comprar um palácio por 10 milhões de euros, tendo chegado a um acordo sobre a compra, mas, no momento da assinatura, descobriu que não poderia arcar com o valor do imóvel. Uma situação inesperada para o casal, que ficou perplexo com o ocorrido.

Diante disso, a mulher decidiu reunir toda a família para entender como tudo isso havia acontecido: foi então que Raphinha descobriu que 80% de seus direitos de imagem vão para o pai, enquanto ele recebe apenas 20%, vivendo praticamente apenas com seu salário de jogador — valor que, embora não seja insignificante, não lhe permite ter a vida que deseja, justamente por causa desse impedimento.



