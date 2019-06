Ranking: Messi supera CR7 e Neymar é o atleta mais bem pago do mundo

Além do argentino outros craques da La Liga também aparecem na lista do top 100 mais afortunados, confira!

Lionel Messi foi eleito o jogador mais bem pago do mundo sos últimos 12 meses, ficando à frente de Cristiano Ronaldo e Neymar na lista dos top 100 da revista Forbes.

O craque do e da seleção argentina faturou 127 milhões de euros (cerca de R$ 550 milhões) no ano passado – mais que o atacante da , CR7, que faturou 109 milhões de euros (cerca de R$ 476 milhões) e que o atacante do , Neymar, com 105 milhões de euros (cerca de R$ 458,8 milhões).

É a primeira vez que o trio de jogadores chegam ao top três dos principais ganhadores, enquanto Messi se torna o segundo jogador a subir no ranking depois de Cristiano.

O próximo jogador na lista da Forbes é Paul Pogba, do . Ocupando o 44º lugar, o francês é o atleta mais bem pago da Premier League, com 33 milhões de euros (cerca de R$ 144,2 milhões).

Os astros da , Antoine Griezmann e Gareth Bale, aparecem em 75º e 79º lugares, respectivamente, com o francês recebendo 27,7 milhões de euros (cerca de R$ 121 milhões) e o espanhol 27,1 milhões (cerca de R$ 118,4 milhões).

Outro jogador que também está no top 100 é Mohamed Salah, do , vencendor da e ocupante da 98ª posição, com uma fortuna de 25,1 milhões de euros (cerca de R$ 109,6 milhões).