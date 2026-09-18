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Rian Rosendaal
Traduzido por

Ranking de coeficientes: Holanda precisa temer a Turquia após semana desastrosa

Liga Europa

A Holanda teve um desempenho ruim no que diz respeito ao ranking de coeficientes da UEFA. O Feyenoord perdeu na semana passada por 5 a 1 para o FC Barcelona na Liga dos Campeões, e na Liga Europa vieram derrotas para AZ e NEC. O PSV foi o único clube holandês a somar um ponto, com o empate diante do Shakthar Donetsk (1 a 1). 

Portugal, sexto colocado no ranking, teve um desempenho notavelmente positivo. O Torreense, da segunda divisão, surpreendeu com uma vitória por 2 a 1 sobre o Lillestrøm SK. A Bélgica, sétima colocada, conquistou 0,400 ponto graças à vitória por 3 a 0 do Union Sint-Gillis sobre o Viktoria Plzen. Também houve revés para os belgas, já que o Anderlecht perdeu por 2 a 1 para o Olympique Lyon.

A Turquia, que está na cola da Holanda, também somou 0,400 ponto no início da temporada da Liga Europa. O Besiktas conquistou uma expressiva vitória por 4 a 1 sobre o Olympique Marseille. Com isso, a Holanda agora tem apenas 2,287 pontos de vantagem sobre a Turquia. 

Se a Holanda cair ainda mais e for ultrapassada pela Turquia, isso terá consequências para a fase preliminar em que o vice-campeão da Vriendenloterij Eredivisie entrará na Liga dos Campeões. A garantia de uma vaga na Liga Europa para o segundo colocado também deixará de existir. De qualquer forma, apenas o campeão desta temporada se classifica diretamente para o torneio bilionário.

A Holanda perdeu na temporada passada a sexta colocação para Portugal, enquanto a forte temporada 2021/22 já saiu da conta. Portugal desapareceu de vista e a Bélgica já não pode mais ser alcançada nesta temporada. Assim, nesta edição, a principal missão é ficar à frente da Turquia no ranking.

Além disso, é importante que Ajax e FC Twente conquistem resultados na fase de liga da Conference League. O Ajax começa sua campanha europeia em 15 de outubro, contra o Hajduk Split. No mesmo dia, o FC Twente recebe o suíço FC Thun.

Classificação atual do ranking de coeficientes da UEFA
6. Portugal (65.750 pontos)

7. Bélgica (59.450 pontos)

8. Holanda (52.562 pontos)

9. Turquia (50.275 pontos)

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