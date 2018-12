Ranking da Fifa define potes do sorteio da Copa América

Brasil, Uruguai e Argentina são os cabeças de chave, e convidado, Japão fica em pote superior ao de de Equador e Bolívia

A Fifa divulgou nesta quinta-feira(20), o ranking atualizado das melhores seleções do mundo. O Ranking é fundamental para a Copa Am;erica, pois define os potes do sorteio da competição que acontece em solo brasileiro, em junho de 2019. A Seleção Brasileira ficou em terceiro lugar e é o primeiro cabeça de chave.

Em sétimo lugar no ranking da Fifa, o Uruguai e a Argentina, que ficou com a décima primeira posição, completam o primeiro pote. Colômbia (12º), Chile (13º) e Peru (20º) formam o segundo pote. Venezuela (31º) e Paraguai (32º) compõem o pote 3, que também deve ter o convidado Japão (50º). Equador (57º), Bolívia (59º) e Qatar (93º) completam o sorteio no último pote.



(Foto: Getty Images)

O sorteio da Copa América está marcado para o dia 24 de janeiro, na Cidade das Artens, no Rio de Janeiro.