Ramiro justifica a troca do Grêmio pelo Corinthians

Jogador já se colocou à disposição de Fábio Carille para o amistoso do próximo domingo (13), contra o Santos

Contratado pelo Corinthians no início da temporada, Ramiro deixou o Grêmio para fazer parte do elenco da equipe paulista, e o jogador explicou o motivo da decisão. Durante a coletiva de apresentação, nesta sexta-feira (11), o volante disse estar “motivado” para iniciar a trajetória no time Alvinegro.

"Confesso que estou confiante e feliz com tudo que vi aqui, a estrutura, a qualidade de trabalho. Isso nos motiva, o objetivo é sempre conquistar títulos, mas não podemos prometer nada. Vamos honrar a camisa para fechar o ano bem”, comentou.

O vínculo entre Ramiro e Corinthians se estende até o final da temporada de 2022. Mas antes de estrear com a equipe comandada por Fábio Carille, o jogador explicou por que escolheu deixar o Grêmio.

"Sou muito grato ao Grêmio por tido que vivi lá, errei e acertei muito. Entendo que o ciclo chegou ao fim por objetivo pessoal. Quando soube do interesse [do Corinthians], aceitei na hora para iniciar um novo ciclo. A visibilidade aqui é o maior. Queria isso, viver essa experiência. Vim motivado em função disso”, ressaltou.

Durante o bate-papo, Ramiro aproveitou para se colocar à disposição de Carille para o amistoso contra o Santos, na Arena Corinthians, no próximo domingo (13): "Estou bem fisicamente, acabei fazendo mais trabalho físico porque cheguei agora. Para domingo estou à disposição e motivado para começar o ano com o pé direito e deixar uma boa impressão".