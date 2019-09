Rakitic é liberado da seleção para decidir futuro: Barcelona ou Juventus?

Meio-campista ficou fora da lista de convocados da seleção croata para definir o seu futuro. Juventus quer tirá-lo do Barcelona neste mercado da bola

A seleção da se concentrou hoje para disputar duas partidas nesta semana, diante de Eslováquia e Azerbaijão. Porém, Ivan Rakitic foi liberado. O motivo, explicado pelo treinador da equipe nacional, é que o atleta resolva seu futuro.

Na entrevista de imprensa desta manhã, Zlatko Dalic anunciou a baixa de Rakitic e justificou a ausência do meio-campista:

"Ivan deve, agora, ajeitar o seu futuro imediato com o seu clube, o ". Marko Rog, do , foi o escolhido para a vaga do jogador.

Desta forma, Rakitic poderá decidir se permanece no Camp Nou ou por uma eventual transferência. O croata aceita ir para a , que quer incluí-lo em um negócio por Bernardeschi.