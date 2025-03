Raio-x do Paulistão 2025: pontuação geral, quem fez mais gols, melhor defesa, artilheiros e mais

Tudo o que você precisa saber até aqui desta edição do maior campeonato estadual do país

Com o Paulistão 2025 se aproximando de seu desfecho, é hora de nos voltarmos para trás e analisarmos tudo o que já rolou nesta edição do maior estadual do país.

Disputas até o último instante para definir tanto quem avançava às quartas de final quanto quem se livrava do rebaixamento não faltaram, assim como jogos duros durante o mata-mata, fazendo com que o Campeonato Paulista 2025 entregasse muita emoção. Craques aos montes desfilaram seu talento pelos gramados dos principais estádios do estado, e claro, muita bola balançou o barbante.

Abaixo, a GOAL lista os principais pontos até aqui do Paulistão 2025.

Pontuação geral

O Corinthians terminou a fase de grupos como líder da classificação geral, com 27 pontos somados. Único ainda vivo na disputa ao lado do Timão, o arquirrival Palmeiras avançou com 23 pontos. Eliminados nas semifinais, São Paulo e Santos se classificaram ao mata-mata com 19 e 18 pontos, respectivamente.

Melhor ataque e melhor defesa

Finalistas do campeonato, Palmeiras (25 gols) e Corinthians (24 gols) são os times com melhor ataque desta edição. Quem ocupa o terceiro lugar neste quesito é o Santos, com 23 gols marcados.

A posição de pior defesa do campeonato ficou dividida pelo rebaixado Água Santa e o classificado Mirassol (23 gols). Na sequência, vêm Inter de Limeira, Noroeste e São Bernardo, com 19 gols sofridos.

Briga pela artilharia

Atacante do Santos, Guilherme começou o ano com tudo e disparou na artilharia do Paulistão 2025. Com 10 gols marcados, que representam 43,4% dos tentos do Peixe no campeonato, o camisa 11 roubou a cena.

Inclusive, ao que tudo indica, ele dificilmente será destituído deste posto, já que seus concorrentes mais próximos balançaram as redes cinco vezes. Destes, apenas Talles Magno (Corinthians), Maurício e Estêvão (Palmeiras) permanecem vivos na disputa e podem fazer algo para tentar alcançar o camisa 11 do Santos.

Números gerais do campeonato

Com apenas os confrontos da grande decisão a serem realizados, foram 126 partidas disputadas até aqui no Paulistão 2025, com 251 gols marcados (média de 1,99 por jogo).

