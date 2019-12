Raio-X: como o Liverpool marca e sofre gols

Antes da final do Mundial de Clubes, contra o Flamengo, confira como o time de Jurgen Klopp sofreu e fez sofrer na Premier League

Adversário do na decisão do , neste sábado (21), o tem um dos melhores ataques do mundo, mas também está sofrendo mais gols do que o habitual.

Veja, abaixo, como o time de Jurgen Klopp costuma sofrer e marcar a maioria de seus gols, levando em conta números da Opta Sports e referentes à atual campanha do time na Premier League inglesa.

Como o Liverpool faz seus gols

Na atual campanha doméstica na , o Liverpool lidera com folgas e tem o segundo melhor ataque – atrás do . Até aqui foram 42 gols marcado, com Salah e Mané dividindo a artilharia do time na Premier League (com nove gols cada).

Em 17 rodadas, a equipe de Jurgen Klopp soube dividir muito bem a forma de estufar as redes: foram 10 gols de cabeça, um total de 33 tentos dentro da área, seis fora e três gols foram de pênaltis. As jogadas de gol são construídas na maioria das vezes (40%) pelo lado direito.

A maior parte das vezes em que marca é com abola rolando (31), mas a bola parada também dá trabalho, com cinco tentos oriundos de escanteio e três em cobranças de falta.

A equipe inglesa também costuma construir suas vitórias na reta final do primeiro tempo: 29% de seus gols na Premier League aconteceram entre o minuto 31 e 45. Entretanto, o time de Klopp também vai mostrando força em gols tardios que evitam derrotas.

Como o Liverpool sofre gols

A equipe de Anfield sofreu apenas uma derrota na Premier League. Parte disso é porque, como citado acima, costuma resolver seus jogos o mais cedo possível. Talvez seja por isso que sofre, na maior parte das vezes, gols nos minutos finais: 43% das vezes em que viu suas redes serem estufadas foram entre os minutos 76 e 90.

Se costuma atacar mais pelo seu lado direito, a contrapartida é que é exatamente no flanco de Trent Alexander-Arnold que os Reds mais sofreram gols: 11 dos 14 sofridos (79%) foram por ali. Os mesmos 79% mostram que na maioria das vezes os gols sofridos são com a bola em movimento: somente três vieram através de bola parada (um escanteio, uma batida de falta e um levantamento de bola em cobrança de falta).