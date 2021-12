Rainbow Laces: o time que desafia a transfobia no futebol britânico

"Uma bola foi passada de volta para mim, e para tentar me afastar, o atacante gritou 'vai em frente, cara'. Para mim, era óbvio que era uma agressão".

Para Blair Hamilton, foi um momento de choque completo, seguido de raiva e aborrecimento - a primeira vez que ela sofreu abuso transfóbico de um jogador adversário em campo desde que se assumiu, há mais de quatro anos.

Hamilton, que joga pelo Hastings United na Liga de Futebol Feminino Regional de Londres e Sudeste, a quinta divisão na Inglaterra, estava jogando no gol contra Bromley em uma partida de qualificação da terceira rodada da FA Cup em 24 de outubro.

Rumo a uma derrota por 2 a 0 nos minutos finais do jogo, o barulho repentino de um jogador adversário a surpreendeu completamente.

Falando com a GOAL, Hamilton disse: "Fiquei chocada, para ser honesta. Logo em seguida, pensei: 'Será que acabei de ouvir isso? Então comecei a gritar para o árbitro, e minha zagueira ouviu e começou a gritar para o árbitro".

"Eu estava com raiva, chateada - agressões anteriores que eu sofri nunca foram diretamente na minha cara. Murmúrios na multidão, geralmente não os ouço até que alguém me avise depois".

"Esta é a primeira vez em meus quatro anos e meio no futebol feminino que alguém me agride na cara. Eu não vou mentir, a névoa vermelha desceu. Normalmente tenho compostura, mas perdi, e não tenho vergonha de admitir isso. Você poderia ter chutado seis bolas contra mim e eu não teria salvo nenhuma delas, eu estava em todos os lugares. Eu queria justiça".

"O que eu não consegui, nossa equipe estava perdendo por 2-0 e estávamos nos últimos cinco ou 10 minutos. Eu não conseguia entender por que alguém faria isso quando estava ganhando. Você tem a vantagem, por que sente a necessidade de agredir alguém?"

"Isso teve um efeito enorme em mim; felizmente nosso jogo foi cancelado no fim de semana seguinte, porque fui para o treino e minha cabeça não estava lá. Eu treinei terrivelmente, não conseguia parar de pensar nisso".

Faz parte de uma tendência, identificada por jogadores transgêneros e grupos de campanha, de um aumento de agressões transfóbicas no futebol recentemente, uma vez que o assunto se torna mais um ponto de debate tóxico na mídia social e tradicional.

As regras da Associação de Futebol (FA) sobre se as mulheres transgêneros poderem jogar futebol feminino são longas e rigorosas. Entretanto Natalie Washington, líder da campanha Football vs Transphobia (Futebol x Transfobia), diz que está ouvindo cada vez mais sobre jogadoras sendo alvo de agressões dentro e fora de campo, e que um esforço mais focado dos órgãos dirigentes do esporte é necessário.

Ela disse à GOAL: "Estou ouvindo mais frequentemente de pessoas que experimentaram alguma forma de transfobia no futebol. Isso atravessa os jogos ou a presença em jogos. Fala de um crescimento mais amplo da transfobia. O ódio transfóbico está crescendo na sociedade de modo mais geral, está mais na mente das pessoas".

"Estamos conversando com a FA e associações de condados, é muito cedo para tentar fazê-las entender como é mesmo a agressão transfóbica. Eu fiz uma reunião com os árbitros sobre como eles podem reconhecer a transfobia, e essa é uma das grandes barreiras".

"Não há uma definição amplamente aceita de transfobia, é um espaço em rápida evolução, a linguagem é diferente de 20 anos atrás, mas a sociedade não tem necessariamente acompanhado, por isso é difícil para os árbitros ou federações que estão administrando relatórios sobre assédio ou discriminação tomarem as decisões corretas".

"Precisamos chegar a um ponto em que a transfobia seja vista como uma verdadeira agressão e seja levada a sério. Particularmente com a linguagem transfóbica, podemos melhorar a educação para ajudar os clubes e academias a entender como ela realmente é, para dar ferramentas e recursos para lidar com isso".

"Além disso, temos que ter os processos para lidar com incidentes onde as pessoas realmente querem ferir alguém, e eu gostaria de ver as federações do condado tomarem providências em suas políticas de transfobia para mostrar que é algo que é levado a sério quando relatado".

"Kick It Out aceita denúncias de agressões transfóbicas através de seu aplicativo, mas ainda acho que estamos no estágio de tentar garantir que a comunidade do futebol em geral se oponha à transfobia incluída em suas políticas".

A política de inclusão da FA trans está em vigor desde 2014, desde uma revisão que começou em 2012 - nove anos atrás. Isto agora está sendo revisto ao longo desta temporada; a FA atualmente revisa a participação dos jogadores caso a caso.

Edleen John, diretora de igualdade, diversidade e inclusão da FA, diz que eles continuam a afirmar a inclusão através de suas políticas, tanto quanto possível.

Ela disse à GOAL: "Ao participar de coisas como o Rainbow Laces e ter certeza de que estamos mostrando e falando sobre a inclusão ser nossa principal preocupação, e como podemos colocar isso em prática no futebol de base e recreativo, continuamos a afirmar e reafirmar que, para nós, o futebol é para todos".

A transfobia criando barreiras para as pessoas que participam do futebol é uma questão reconhecida por Jason Webber, gerente de igualdade, diversidade, inclusão e integridade da Associação de Futebol do País de Gales (FAW), que diz estar trabalhando em maneiras de fazer com que as vítimas sintam-se mais confortáveis para denunciar abusos, seja em campo, nas arquibancadas ou online.

A FAW tem demonstrado apoio à comunidade LGBTQ+, mais recentemente através de extensas exibições de orgulho do País de Gales nas Eliminatórias da Copa do Mundo contra a Bélgica. Mas Webber reconhece que é necessário tomar medidas mais consistentes.

Ele disse à GOAL: "O número de jogadores trans que temos no País de Gales não é tão alto quanto deveria ser. É definitivamente algo de que estamos conscientes, em relação ao ambiente dentro do jogo, assegurando que ele seja inclusivo e que os indivíduos não estejam sofrendo agressões transfóbicas. Estou plenamente consciente de que é algo que é uma questão mais ampla da sociedade, que tem um impacto dentro do futebol".

"Sabemos que a discriminação é sub-reportada, tanto no País de Gales como em outros lugares, no futebol e em outros esportes. É algo sobre o qual tentamos ser muito eloquentes, e temos visto um aumento geral após nossas campanhas e promoções nas mídias sociais".

"Essa visibilidade, embora por si só possa ser um gesto, faz parte da tentativa de aumentar a conscientização e assegurar que as pessoas relatem essas coisas e que elas sejam levadas a sério".

"A maneira como estamos abordando isto não é apenas por algumas semanas, então estamos prontos, estamos tentando ser pró-ativos com o aumento da visibilidade e fornecendo educação durante todo o ano para os torcedores sobre comunidade LGBTQ+".

"Estamos conscientes de que os relatórios que recebemos não refletem a realidade, e estamos trabalhando arduamente para garantir que cada incidente seja relatado para que possamos apoiar as vítimas e educar os perpetradores, e garantir que haja também sanções sérias".

Hamilton diz que ela tem tido bom apoio do Kick It Out e do PFA desde que relatou seus abusos, mas tem tido "silêncio total" de Bromley e da FA - e que ela e suas companheiras de equipe resolveram tomar medidas mais diretas caso ocorresse novamente.

"Minha capitã, Rebecca Relf, tem sido muito solidária", disse ela. "Chegamos a uma decisão depois que, se isso voltasse a acontecer, iríamos todas embora. Dizem que sabem que este é um tema polêmico, mas que jogamos juntas há oito meses, ganhamos jogos e perdemos jogos, o fato de que eu fui designada homem ao nascer não tem nada a ver com isso".

"É ótimo ter todo esse apoio, mas elas não podem me fazer esquecer o que aconteceu. Sou torcedora dos Rangers e, no ano passado, teve o incidente de racismo de Glen Kamara. Existem paralelos; por que um jogador agrediria alguém só porque ele é "diferente"? Nunca entendi verdadeiramente como Kamara se sentia até que isso me aconteceu. Nunca pensei que isso pudesse acontecer".

Hamilton mudou do futebol masculino para o feminino em 2017, após iniciar a transição médica, e foi abordada pela capitã da Universidade de Aberdeen, onde ela era estudante, perguntando se queria entrar para o clube.

Para a jogadora de 31 anos, não é a primeira vez que reclamam dela baseados em seu gênero - na última temporada, disse ela, um time adversário apresentou uma reclamação à FA apesar de ter conquistado uma vitória por 3 a 1, dizendo que Hamilton manteve o placar baixo e quea diferença de gols poderia custar o título - mas o recente aumento na cobertura da mídia de pessoas trans, especialmente no esporte, teve um efeito.

Em particular, um relatório recente do Sports Councils Equality Group (SCEG), que disse que "para muitos esportes, a inclusão de pessoas transgêneros, justiça e segurança não podem coexistir em um único modelo competitivo" deu a jogadoras como Hamilton preocupações de que serão impedidas de fazer parte de clubes de futebol que são centrais para suas vidas e bem-estar.

É uma fonte particular de frustração para Hamilton, dado que fora dos gramados ela é estudante de doutorado em "os efeitos da supressão de testosterona ou suplementação no desempenho atlético de atletas transgêneros" - mas dizem ela e outros cientistas da mesma área de pesquisa, que viram suas descobertas ignoradas por um relatório que ela vê como unilateral e não adequado ao propósito.

Ela disse: "Foi da mesma forma que o Rugby Mundial, dizendo que as mulheres trans são perigosas demais para jogar na categoria das mulheres. Elas cometem o erro de classificar as atletas trans como atletas de elite masculina. Não é isso que você vê nos dados clínicos, comparando mulheres trans e homens cisgêneros, eles não estão nem perto um do outro".

"Eles têm ignorado muitas de nossas pesquisas. Escrevemos um trabalho sobre este mesmo tema, sobre mulheres trans no tiro com arco e flecha, falamos sobre o processo de segurança e inclusão, e como você poderia fazer isso com exemplos. Isto foi completamente ignorado".

"Uma das primeiras frases do relatório do SCEG é 'não foi possível encontrar consenso na comunidade científica sobre este tópico'. Segure o telefone, nós temos o consenso de 70 dos principais praticantes de medicina esportiva do mundo dizendo que este é o caminho a seguir e você acabou de ignorá-lo".

"Parece descaradamente que eles tomaram um lado da discussão e não a equilibraram com o outro, que não é a maneira que a ciência deve ser feita".

Washington concorda, dizendo que uma chance de ouro de encontrar um equilíbrio inclusivo no esporte britânico foi desperdiçada em favor de dar nova licença à retórica divisória que caracteriza o "debate" transgênero.

Ela disse: "É uma oportunidade perdida de realmente olhar para algumas das maneiras pelas quais podemos melhorar a inclusão no esporte, parece um retrocesso. Existem muitos esportes no Reino Unido que têm feito um trabalho muito bom na inclusão de pessoas trans e pessoas não binárias, e isso realmente não parece captar isso e seguir em frente".

"Como a conversa em torno da participação das pessoas trans no esporte se tornou mais tóxica, não surpreende que vejamos isso jogando nos gramados aos sábados e domingos, para cima e para baixo no país. As pessoas estão consumindo essa narrativa, e eu acho que isso dá uma licença".

O status divisivo do relatório do SCEG foi ainda destacado por novas orientações do Comitê Olímpico Internacional (COI), que confirmaram que não deveria haver suposição de que atletas transgêneros tenham automaticamente uma vantagem injusta.

Com relação à própria revisão da política da FA para futebolistas transgêneros na Inglaterra, John diz que eles estão trabalhando para tornar suas regras o mais firmes e justas possível, e prometeu que eles trabalhariam com o maior número possível de partes interessadas.

Ela disse: "Ainda não mapeamos o processo em detalhes, estaremos trabalhando com nossos colegas na governança, na equipe médica, na nossa equipe de pesquisa. Será um espectro amplo, o cronograma ainda não foi mapeado. Teremos parcerias com organizações como a Inteligência de Gênero, será amplo na forma como reunimos nossas informações e formamos nossa política".

"É justo dizer que desde que aplicamos nossa política em 2014, ela tem sido bem sucedida caso a caso, o que ajuda a FA a permanecer totalmente sensível às necessidades dos participantes transgêneros, e isso será fundamental para se ter em mente. Em nossa revisão, analisaremos nossa política e decidiremos, será essa a abordagem correta? Isso ainda funciona, ainda é relevante?".

Webber não está convencido pelos relatórios do SCEG e do COI e quanto eles aplicam realisticamente aos transexuais, e diz que o FAW não será influenciado por seu apoio - mesmo em face de agressões online direcionadas.

Ele diz: "Acho que você poderia questionar o quanto a consulta foi feita com todos esses relatórios dentro da comunidade trans, tanto dentro do esporte quanto naqueles que não o são, a fim de descobrir por que não e o que pode ser melhorado".

"De nossa perspectiva, nosso núcleo é o futebol para todos, e queremos um jogo em que, se você é transgênero, você pode estar envolvido. Quaisquer barreiras precisam ser abordadas. Nós sabemos quais são essas barreiras, elas existem há muito tempo. Estamos tentando liderar o caminho nós mesmos, e não ser governados, guiados ou forçados por outros no que estamos fazendo".

"Fui pessoalmente visado por grupos anti-trans por causa de algum dos trabalhos que estamos fazendo, mas estou bem com isso. Nos últimos 18 meses, desde que entrei, alguns dos comentários nos nossos canais de mídia social têm sido preocupantes, mas tenho visto e sentido uma mudança em algumas das atitudes em relação à comunidade, e certamente sinto que o trabalho que temos feito tem tido um impacto".

"Se tudo o que estamos mostramos são meninos brancos, heterossexuais e sem deficiência em todas as nossas comunicações, então as pessoas não estariam representadas em nosso jogo".

Enquanto Hamilton pensa pouco no relatório do SCEG como cientista, como futebolista, ela admite que as semanas desde que o relatório saiu foram as primeiras em que ela considerou ativamente se seria bem vinda em um campo de futebol.

Ela disse: "De um ponto de vista pessoal, depois deste relatório, pela primeira vez eu tive o pensamento, devo ir jogar? Serei bem vinda? Serei maltratada, atacada ou interrogada?".

"Eu nunca pensei assim. Tive que falar com meu clube sobre isso, isso me causou muita ansiedade e me fez pensar se o que aconteceu em Bromley vai começar a acontecer com muito mais frequência. Conheço outras jogadoras trans que se sentiram assim também, isso colocou essa semente de dúvida em nossas mentes".

"Você pensa no último ano, com lockdown, mas com equipes esportivas liberadas para treinar, durante alguns meses as únicas outras pessoas que pude ver foram as jogadoras do Hastings, essas meninas se tornaram como uma família, temos raízes e laços. E agora este relatório dizendo que eu não sou segura, com zero dados de atletas trans, eles vão rasgar isso para serem excessivamente cautelosos. É uma loucura".

"Eu provavelmente já joguei 100 jogos no futebol feminino e nunca me contundi uma única vez, nunca fui expulsa. Já tive jogos em que sofri seis gols, jogos em que não sofri nenhum. Ser designada homem ao nascer não faz diferença".

"Se eu estivesse dominando o esporte, eu não estaria na WSL? A Escócia estaria olhando para mim. Eles não estão, e isso lhe diz que há futebolistas femininas que são melhores e são muito mais talentosas. O esporte é multifacetado, e não há varinha mágica para consertá-lo".

Washington concorda que a perda potencial do futebol para pessoas transgêneros, caso a orientação do SCEG seja atendida, pode ser devastadora, e ainda mais para aqueles que jogam em um nível mais baixo e menos competitivo do que Hamilton - que, apesar de jogar apenas no nível cinco do jogo inglês, está entre os jogadores trans de nível mais alto atualmente ativos.

Washington diz: "O futebol tem sido extremamente importante para lidar com as coisas difíceis que vêm através da transição, e construir um novo círculo social, estar em campo por um tempo e esquecer tudo o mais que está acontecendo, tendo algum tempo de distância.

"Pensei no que poderia acontecer se eu não pudesse jogar, e sei que muitos outros tiveram o mesmo pensamento".

"Se eu não posso mais jogar futebol feminino, é o fim de mim jogando futebol". Já joguei futebol com homens ocasionalmente em um kickabout de cinco jogadores, mas fisicamente não posso competir - mal posso competir com as mulheres da minha idade. Socialmente também não me sentiria bem, como ser forçado a ser alguém que não sou novamente, e já não tenho mais nada a ver com isso em minha vida.

"Também sei que é adiar o envolvimento das pessoas; os perdedores em tudo isso são as pessoas trans que se auto-excluem porque estão preocupadas em não serem bem vindas, ou pensam que serão banidas, ou que terão que sair por si mesmas em um processo rigoroso, e assim não têm os benefícios de saúde mental ou física, o que é uma verdadeira vergonha".

Perguntada sobre os jogadores que se sentem confiantes ao relatar a transfobia de que seriam tratados adequadamente, John disse: "Nós consideramos todas as discriminações como graves".

"Não há escala móvel para uma forma de discriminação sobre outra, queremos que tudo esteja fora do nosso jogo. Investigamos qualquer alegação de discriminação de forma séria para ter certeza de que entendemos o que aconteceu e tomamos qualquer ação necessária".

"[Transfobia] não é algo que queremos em nosso jogo, não queremos que ninguém sinta que não pode participar de uma forma que funcione para eles. O Rainbow Laces é amplo, e precisamos nos engajar em múltiplos tópicos nessa área".

Embora as agressões recentes e um futuro incerto tenham colocado Hamilton e outras jogadoras trans sob imensa pressão, ela ainda considera suas experiências no futebol feminino como sendo principalmente de sentir-se incluída, feliz e pertencente - com destaque para uma memória de seu tempo no futebol escocês.

"Dod Duncan, meu antigo técnico do Grampian Ladies, algo que ele me disse realmente me tocou. Depois de um jogo, ele falou: "A única coisa que você precisa perceber é que você não é Blair, a goleira transexual, você é Blair, você é uma de nós".

"É um testamento para o homem, é bom que alguém possa ver além do que todos os outros estão levantando seus braços. Me ver como o gênero com o qual me alinhei, realmente me fortaleceu e me fez sentir como se ele tivesse uma crença enorme em mim".

"É uma coisa tão pequena também; as pessoas perguntam, certamente ganhar troféus ou defender um pênalti em uma final de copa deve ser sua melhor experiência, mas são as pequenas coisas que contam".