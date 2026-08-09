Em um momento humano comovente, o astro internacional marroquino Sofiane Rahimi revelou a dor que aperta seu coração diante do agravamento do estado de saúde de seu pai, em uma mensagem repleta de tristeza publicada nas redes sociais, através da qual mostrou o lado humano de um jogador que as torcidas estão acostumadas a ver em sua melhor forma dentro de campo.

Em uma publicação de forte impacto, Rahimi extravasou seus sentimentos com palavras que vieram do coração, dizendo: "Nada me quebrou a não ser a doença do meu pai. Meu coração dói quando ele sofre, e já me basta o cansaço, ó Deus, não tenho forças para vê-lo sofrer", em uma confissão franca sobre a dimensão do sofrimento que vive por causa da difícil situação de saúde que seu pai enfrenta.

O artilheiro marroquino não se limitou a expressar sua dor, mas ergueu as mãos em oração a Deus Todo-Poderoso, suplicando com palavras cheias de humildade: "Ó Senhor, Tu sabes e vês o quanto a doença dele me quebra, então tem piedade de sua fraqueza e sê benevolente com sua condição, ó Senhor, cura o meu pai".

Rahimi encerrou sua comovente mensagem pedindo a seus seguidores e admiradores que rezassem pela pronta recuperação de seu pai, em um apelo que mostrou o quanto ele precisa de apoio moral durante esse difícil momento pelo qual sua família passa.

Rapidamente, milhares de seguidores reagiram à publicação do astro marroquino, que foi inundado por mensagens de solidariedade e orações de diversas partes do mundo árabe, em uma cena que reflete a grande empatia com o jogador que abriu seu coração diante de todos em um raro momento de fragilidade humana.

Vale lembrar que Rahimi não revelou detalhes sobre a doença que seu pai enfrenta, mas suas palavras comoventes foram suficientes para refletir a dimensão da dor que aperta seu coração, ao ver o homem que foi seu primeiro alicerce na vida lutando contra a doença.