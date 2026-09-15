Há um jogador que parece ter uma história especial com os gigantes do futebol saudita, e sempre que aparece em um grande confronto asiático, deixa sua marca de forma dolorosa. Sofiane Rahimi voltou a escrever mais um capítulo dessa história, depois de comandar o Al Ain, dos Emirados, na goleada sobre o Al-Nassr por 4 a 0, resgatando ao mesmo tempo as lembranças de uma noite que ainda permanece na memória da torcida do Al-Hilal.

Rahimi foi o fator comum em duas vitórias históricas do Al Ain sobre os dois gigantes do futebol saudita, depois de ter participado da eliminação do Al-Hilal por 4 a 2 no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões da Ásia de elite na temporada 2023-2024, antes de voltar hoje a ter presença marcante em uma nova goleada, desta vez às custas do Al-Nassr.

No confronto contra o Al-Hilal, Rahimi não foi apenas um jogador do elenco do Al Ain, mas se transformou no herói da partida ao marcar três gols ("hat-trick"), conduzindo sua equipe a uma ampla vitória por 4 a 2 e deixando sua marca em uma das partidas mais famosas do Al Ain na competição asiática.

Poucos anos depois, Rahimi se viu novamente diante de um grande clube saudita, mas a vítima desta vez foi o Al-Nassr, que não conseguiu lidar com o perigo e a movimentação do atacante marroquino, repetindo o cenário da goleada, mas de forma ainda mais dura para o Al-Nassr.

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Rahimi não se limitou a participar da vitória do Al Ain sobre o Al-Nassr, mas teve presença direta em dois gols, depois de marcar o terceiro gol aos 72 minutos e, em seguida, dar a assistência para o quarto gol, marcado por Giacomarcs aos 85 minutos, confirmando que foi a palavra-chave na noite da queda do Al-Nassr.

Assim, Rahimi se tornou o elo evidente entre as duas goleadas do Al Ain sobre o Al-Hilal e o Al-Nassr, depois de marcar um hat-trick nas redes do Al-Hilal e, então, voltar diante do Al-Nassr com um gol e uma assistência, dando continuidade à criação de lembranças dolorosas para os gigantes do futebol saudita na Liga dos Campeões da Ásia.

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