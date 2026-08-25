Raheem Sterling se meteu em uma grande enrascada. O ex-atacante do Feyenoord foi acusado de direção perigosa, posse de óxido nitroso e de se recusar a fazer um teste de drogas após seu acidente de Lamborghini no início deste ano. É o que informam veículos da imprensa inglesa.

Sterling se envolveu no início deste ano em um acidente sem outros veículos na M3, em Hampshire, na Inglaterra. O atacante de 31 anos bateu sua Lamborghini, avaliada, segundo relatos, em 270 mil libras, contra a barreira de proteção. Outros veículos não estiveram envolvidos no acidente e ninguém ficou ferido.

Após a batida, Sterling foi detido pela polícia sob suspeita de dirigir sob efeito de drogas. Agora, está claro que o caso se tornou bem mais sério. O internacional inglês foi oficialmente acusado de direção perigosa, posse de óxido nitroso e de não fornecer uma amostra obrigatória para investigação.

Segundo a imprensa inglesa, a polícia foi alertada depois que motoristas viram Sterling dirigindo sua Lamborghini pela rodovia. Eles teriam relatado que o carro ziguezagueava pela pista. Pouco depois, o acidente aconteceu.

Sterling terá de responder perante a Justiça em 15 de setembro. Em caso de condenação por direção perigosa, ele poderá receber, segundo a legislação britânica, uma pena de prisão de até dois anos.

O atacante foi libertado sob fiança após sua prisão. A investigação sobre o incidente, portanto, está se transformando em um processo criminal.

Sterling chegou ao Feyenoord em fevereiro, depois que seu contrato com o Chelsea terminou. No entanto, o atacante não conseguiu convencer em Roterdã. Em oito partidas oficiais, não marcou nenhum gol e deu apenas uma assistência. Desde o verão, está sem clube.