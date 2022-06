Raheem Sterling é o novo alvo do Chelsea 'pós-Lukaku' no mercado

Estrela do Manchester City pode ir para Londres em uma transferência surpresa

O Chelsea está desejando a contratação do atacante Raheem Sterling, do Manchester City, com negociações simultâneas para se livrar de Romelu Lukaku, de acordo com as informações da GOAL.

A Inter ofereceu 6 milhões de libras, mas os Blues buscam lucrar mais com o atacante para assinar com Sterling, que tem apenas um ano de contrato com o Manchester City, atual campeão da Premier League.

Assim, o Chelsea está pronto para deixar Lukaku sair por cerca de 10 milhões de libras de empréstimo - muito menos do que eles solicitaram inicialmente.

Quão viável é Sterling para o Chelsea?

Reportagens na Itália sugeriram que o jogador poderia custar apenas 35 milhões de libras neste verão europeu, o que estaria dentro do orçamento do clube de Londres.

O Manchester City falhou em uma tentativa de renovar o contrato de Sterling em meio a preocupações sobre seu status dentro de um time com tantos outros atacantes de alto nível.

O Chelsea há muito tem interesse em Sterling, que está aberto a se mudar para o exterior caso uma mudança para sua cidade natal, Londres, não se concretize.

Há preocupações de que o City possa dificultar as negociações para um rival como o Chelsea, embora Gabriel Jesus tenha sido oferecido anteriormente ao time de Thomas Tuchel e agora esteja em negociações concretas com o Arsenal.

O Chelsea está procurando outros nomes?

Getty Images

O Chelsea está em negociações mais ativas para contratar Jules Kounde, do Sevilla, que concordou amplamente com os termos, mas ainda precisa discutir a taxa de transferência.

Kounde também está atraindo o interesse do Barcelona, ​​mas atualmente eles estão paralisados ​​de oferecer algo concreto devido a problemas financeiros.

O francês passou por uma cirurgia no quadril e espera que seu futuro seja resolvido nas próximas semanas antes da pré-temporada.

O Chelsea também está conversando com Gabriel Slonina, goleiro de 18 anos do Chicago Fire, que provavelmente voltará por empréstimo até o final da temporada se assinar.

Enquanto isso, os Blues miram em outras áreas do campo, dependendo das vendas de jogadores, que incluem, como a GOAL revelou pela primeira vez, Marc Cucurella, do Brighton.

Também há interesse de longo prazo em Declan Rice, do West Ham, além doz zagueiros Josko Gvardiol, do RB Leipzig, José Gimenez, do Atlético de Madrid, e Presnel Kimpembe, do Paris Saint-Germain.

Os Blues também tentaram alavancar o interesse da Inter em Lukaku para trocá-lo por Lautaro Martinez, Denzel Dumfries, Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. No entanto, eles viram seus pedidos para esses jogadores rejeitados.

O Barcelona está tentando contratar Cesar Azpilicueta e Marcos Alonso, mas atualmente não tem fundos para fazer essas mudanças acontecerem.

O Chelsea está aberto a vendas de outros atacantes como Hakim Ziyech e Timo Werner, mas nenhuma mudança parece iminente.

Os Blues também precisam resolver os futuros de N'Golo Kante e Jorginho que estão terminando seus respectivos contratos.