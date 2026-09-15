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Siep Engelen

Traduzido por

Raheem Sterling admite culpa e pode enfrentar uma pena de prisão de vários anos

Feyenoord
R. Sterling

Raheem Sterling se declarou culpado nesta terça-feira, em um tribunal inglês, por direção perigosa. É o que informam diversos veículos da imprensa inglesa. Ele também admitiu estar com óxido nitroso, com a intenção de usá-lo. 

Sterling se envolveu no início deste ano em um acidente sem outros veículos na M3, em Hampshire, na Inglaterra. O atacante de 31 anos bateu sua Lamborghini, avaliada em cerca de 270 mil libras, contra a mureta de proteção. 

Outros veículos não se envolveram no acidente e não houve feridos. Após a batida, Sterling foi detido pela polícia sob suspeita de dirigir sob efeito de drogas.

Nesta terça-feira, ele compareceu perante o juiz. Lá, declarou que havia cometido direção perigosa e também admitiu que estava com seis cartuchos de óxido nitroso com a intenção de inalá-los. Sterling também confessou que havia se recusado a fazer o teste do bafômetro. 

Após sua confissão de culpa, Sterling sabe que pode enfrentar uma punição severa: por direção perigosa, ele pode receber uma pena máxima de dois anos de prisão. Ainda não se sabe quando o tribunal dará sua decisão sobre o caso. 

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Sterling chegou ao Feyenoord em fevereiro, após o fim de seu contrato com o Chelsea. No entanto, o atacante não conseguiu convencer em Roterdã. Em oito partidas oficiais, não marcou nenhum gol e deu apenas uma assistência. Desde o verão, ele está sem clube.

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