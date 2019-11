Rafinha comemora gol do Flamengo imitando dança de Edmundo

O lateral-direito fez uma dancinha idêntica à feita pelo Animal em 1997; entretanto, arbitragem considerou gol-contra no duelo válido pelo Brasileirão

O primeiro tempo do Clássico dos Milhões antecipado da 34ª rodada do Brasileirão 2019 foi movimentado. O abriu o placar, com Ribeiro, mas o empatou com Marrony e virou em pênalti convertido por Yago Pikachu.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Nos minutos finais, contudo, o lateral-direito Rafinha, do Fla, empatou em finalização que contou com desvio cruz-maltino. A comemoração foi marcante e relembrou outro momento do clássico.

Rafinha saiu andando, como se fizesse marcha atlética, e com as mãos balançando no ar. Igualzinho à cena consagrada por Edmundo, ídolo do Vasco e atual comentarista de TV.

Edmundo - Vasco 4 x 1 Flamengo - Brasileiro 1997 - "...Éh de PLACA é de PLACA esse gol de Edmundo.." Com a narração fantástica do saudoso Luciano do Valle, o gol antológico de @edmundosouza7!!! (🔥) pic.twitter.com/V9uokewKpH — WTS ᶜʳᵛᵍ ¹⁸⁹⁸ ✠ (@Kavanhaky_Crvg) July 2, 2019

A COMEMORAÇÃO DO RAFINHA



KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RAFINHA EU TE AMO pic.twitter.com/0SZ7DHGwty — Atila Ribasᶠˡᵃ ¹⁸⁹⁵ (@Atilafla) November 14, 2019

Em 1997, no caminho rumo ao título brasileiro daquele ano, o Vasco bateu o por 4 a 1 no Maracanã. Edmundo fez três gols e Maricá completou para o Gigante da Colina, enquanto Júnior Baiano descontou para o Clube da Gávea.

Apesar da comemoração de Rafinha, a arbitragem considerou gol-contra do lateral-esquerdo vascaíno Danilo Barcelos. Mas a comemoração foi notável.

O clássico terminou em um emocionante 4 a 4!!!