Enquanto o Real Madrid gastou centenas de milhões para montar um quarteto ofensivo assustador, um único brasileiro se ergue no Barcelona para derrubar todas essas contas.

Raphinha não apenas marca gols: ele arrasa, destrói e envergonha. Com 12 gols em 7 partidas, tornou-se mais letal do que Mbappé, Vinícius, Bellingham e Diomande juntos, e superou até a própria lenda do clube catalão, Lionel Messi.

O ataque do Real Madrid atrás de Raphinha

Na linguagem dos números, que não mente, Raphinha vive uma temporada excepcional em seu quinto ano com a camisa do Barcelona. O brasileiro marcou 12 gols nas primeiras 7 rodadas de LaLiga, depois de castigar as redes adversárias com dois doubletes consecutivos, com toda a maestria.

A comparação com o rival tradicional é chocante, segundo o jornal espanhol "AS". Todo o quarteto ofensivo do Real Madrid marcou até agora: "Kylian Mbappé 7 gols, Jude Bellingham (3), Vinícius Júnior (um gol), Diomande sem contribuições".

O total: 11 gols. Ou seja, um gol inteiro a menos do que um único jogador, Raphinha. Uma estatística que resume a impressionante diferença ofensiva entre um Barcelona mais dinâmico (31 gols) e um Real Madrid menos eficaz (18 gols), com uma diferença de 13 gols inteiros a favor do time catalão.

Supera Messi e humilha 16 times

A loucura de Raphinha não parou nos limites de Madrid. Ao marcar 12 gols, ele quebrou até a marca do próprio Lionel Messi, que fez 11 gols nas primeiras 7 partidas da temporada 2017-2018, o que era considerado o maior recorde.

Sua eficiência de finalização chegou a tal ponto que ele, individualmente, superou 16 times de toda LaLiga. Existem apenas três clubes que marcaram mais do que ele: Real Madrid (18), Atlético de Madrid (16) e Villarreal (13). Já todos os demais times de LaLiga marcaram menos do que o atacante do Barcelona.

E o mais surpreendente é a sua constância. Ele só deixou de marcar em uma única partida, diante do Levante, enquanto o restante de seus jogos foi um festival de gols: "doubletes contra Elche e Rayo Vallecano" e "hat-tricks contra Racing Club, Sevilla, Athletic Bilbao e Valencia".

A Europa também: 14 gols em 8 partidas

E se LaLiga se rendeu, a Europa também não escapou. Desde o primeiro dia na Liga dos Campeões, Raphinha abriu sua caminhada com dois gols nas redes do Feyenoord, elevando seu total nesta temporada para 14 gols em apenas 8 partidas oficiais, com uma média fenomenal de finalização de 1,75 gol por partida.

Você pode discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora



Raphinha, hoje, não é apenas um artilheiro, mas um fenômeno de finalização que torna a comparação com qualquer jogador, ou até com qualquer linha de ataque inteira, uma comparação injusta.