Rafinha, aos 33, diz estar no auge e faz lobby por Arturo Vidal no Flamengo

O lateral-direito recebeu a camisa 13 e falou em buscar todos os títulos possíveis com o Rubro-Negro

Rafinha foi apresentado oficialmente como jogador do nesta terça-feira (25). Aos 33 anos, o lateral-direito deixa o futebol europeu depois de quase 15 anos em que somou especialmente todos os títulos possíveis com a camisa do de Munique. E o objetivo agora é repetir o feito pelo , onde o curitibano garantiu ter chegado no auge.

"Tive várias propostas para ficar no futebol europeu, mas o ciclo tinha chegado ao fim e estava em busca de um novo desafio. Um clube como a grandeza do Flamengo me fez aceitar esse desafio. Esse foi um fator determinante para aceitar. Gosto muito de samba, mas vim para trabalhar e para jogar, para conquistar títulos", disse.

"Eu escolhi o Flamengo. Cheguei a um momento da carreira que puder fazer isso. É um clube grandíssimo, uma nação. E é o desafio que eu quero encarar... O Bayern é um gigante europeu, o Flamengo é um gigante do . E eu estou muito feliz de estar aqui".

Vidal com caminho aberto para a Gávea?

Muchas gracias @flamengo por este hermoso regalo!!❤❤ Nos vemos pronto en Rio si Dios quiere!!❤💪🏽🇨🇱💪🏽💪🏽👑👑👑👑 pic.twitter.com/PihdBWSMKF — Arturo Vidal (@kingarturo23) 25 de junho de 2019

Durante a coletiva, Rafinha também falou sobre o sonho do meio-campista Arturo Vidal em vestir a camisa do Fla. O chileno, atualmente no , atuou no Bayern ao lado do lateral e inclusive recebeu uma camisa personalizada do Clube da Gávea nesta terça-feira (25).

“Muito obrigado por este lindo presente, Flamengo!!! Nos vemos logo no Rio, se Deus quiser”, escreveu o meio-campista em suas redes sociais. Vidal tem contrato com o Barça até 2021, e ao término do vínculo terá 34 anos de idade. Mesmo de longe, Arturo acompanha os jogos do Fla segundo testemunho de Rafinha.

"O Arturo gosta muito do Flamengo. É difícil de acompanhar o futebol brasileiro na Europa, mas ele sempre acompanha", explicou o novo camisa 13 rubro-negro.