Rafael Sóbis é anunciado como novo reforço do Internacional

Atacante rescindiu com o Cruzeiro e assinou com o Colorado por um ano

Após um breve suspense, o Internacional confirmou a contratação de Rafael Sóbis na tarde deste sábado (5). Após rescindir com o Cruzeiro, o atacante assinou com o Colorado por um ano e chega para a sua terceira passagem no clube gaúcho.

Em dois anos e meio de Cruzeiro, Sobis entrou em campo 119 vezes e marcou 28 gols. No último ano, porém, marcou apenas sete gols em 38 jogos disputados.

Atualmente com 33 anos, o jogador chega para ser titular no ataque do Internacional, principalmente depois da saída de Leandro Damião para o Japão.