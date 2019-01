Rabiot diz não a Liverpool e Tottenham, de acordo com jornais

Meio-campista do PSG está em fase final de contrato e deve deixar o clube parisiense no meio do ano

Adrien Rabiot não deve permanecer no Paris Saint-Germain. O meio-campista francês não deve renovar seu contrato com a equipe e já é 'namorado' por outras equipes europeias. De acordo com a Gazzetta dello Sport, o jogador recusou duas ofertas de contrato feitas por Liverpool e Tottenham, ambos times da Premier League.

Quem chega mais forte na corrida para contratar o meia é o Barcelona. A recusa de Rabiot para dois dos mais importantes times do campeonato inglês da atualidade pode apontar um caminho que o atleta não quer seguir.

De acordo com a publicação, Rabiot quer apostar na oferta do Barcelona. A novela já dura algum tempo e as especulações seguem fortes. Entre elas destaca-se que o Barça já teria decidido o salário do atleta em 10 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões) por temporada.

(Foto: Getty Images)

O contrato de Adrien expira no dia 30 de junho de 2019 e agora ele já está livre para assinar um pré-contrato com outra equipe que demonstre interesse em seus serviços.

O jornal italiano destaca que Thomas Tuchel teria sido avisado para não escalar Rabiot daqui para frente.