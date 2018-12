Rabiot deve receber enorme salário no Barcelona, afirma site

Volante francês não deve seguir no PSG e parece muito próximo de se transferir para o Barça

O futuro de Adrien Rabiot parece ser mesmo o Barcelona. De acordo com o jornal catalão Sport, o Barça inclusive prepara uma oferta de um enorme salário para o volante francês.

Segundo a publicação, o Barça vai oferecer vencimentos de 10 milhões de euros por temporada a Rabiot, que assinaria um contrato de cinco anos e ainda receberia um alto valor em luvas pela assinatura do contrato.

Rabiot já disse ao PSG que não vai renovar seu contrato com o clube, que se encerra no fim desta temporada. Com isso, ele pode se transferir de graça para qualquer equipe.