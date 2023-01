Quintero em Flamengo ou Inter? O que o jogador pede para ir ao Brasil

Jogador pede inicialmente valores que estão nos padrões do futebol brasileiro. Clubes, contudo, veem possibilidade de leilão

Juan Fernando Quintero está livre do contrato com o Shenzhen FC, da China, e pode jogar no Brasil em 2023. Oferecido a Flamengo e Internacional, ele é monitorado pelos dois clubes no mercado da bola, como soube a GOAL.

A pedida inicial do jogador não é considerada elevada para os padrões do país. No entanto, há um entendimento de que a situação pode se tratar de um leilão feito pelo estafe do jogador.

O Internacional está disposto a chegar a um acordo com o atleta colombiano diante dos moldes estabelecidos. O problema é que o clube enxerga a tentativa de um leilão na postura dos agentes do jogador.

Juan Fernando Quintero tem a aprovação de Mano Menezes no Beira-Rio. O técnico tem interesse em trabalhar com o estrangeiro de 29 anos. Porém, é cauteloso com as finanças do clube e aguarda uma posição da diretoria para avançar em um possível negócio.

O Flamengo é mais um interessado em Juanfer Quintero. Os cariocas abriram tratativas ainda pela contratação do jogador e avaliam um avanço quando o vice-presidente de futebol Marcos Braz for à Argentina para conversar com o estafe do goleiro Agustín Rossi, que pertence ao Boca Juniors.

Além questões físicas, Quintero sofreu muitas lesões nos últimos tempos, o lado financeiro será determinante. O Flamengo não está disposto a oferecer um grande salário para o jogador e não vai entrar em leilão. O meio-campista colombiano também tem consultas do país natal e da MLS (Major League Soccer).

Recentemente, o meio-campista colombiano concedeu entrevista exclusiva ao programa El Show Del Gato e falou sobre o desejo de atuar no Ninho do Urubu: "É um time grandíssimo, por tudo o que representa a nível sul-americano e mundial. Tomara que Deus permita e tudo dê certo para o bem de todos".

Em novembro passado, o Cruzeiro fez consulta pela contratação do jogador, mas não avançou nas tratativas por entender que seria um jogador considerado caro demais para os padrões do clube em 2023.

Emprestado ao River Plate em 2022, depois de defender o Shenzhen FC por apenas um ano, Quintero fez 36 partidas pelo clube argentino, com sete gols marcados e sete assistências. O colombiano teve temporadas de destaque pelo time antes de ir à China, entre 2018 e 2020.