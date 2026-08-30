'Quinten Timber escolhe em definitivo clube da Premier League'

Quinten Timber trocou o Olympique de Marselha pelo Crystal Palace, informa o jornalista Santi Aouna neste domingo no X. O internacional da seleção holandesa agora aguarda o momento em que os dois clubes cheguem a um acordo definitivo.

Ainda não se sabe qual valor o clube da Premier League está disposto a pagar por Timber, que foi contratado em janeiro por 4,5 milhões de euros junto ao Feyenoord. O meio-campista sempre teve preferência pelo campeonato inglês.

O Marselha pode aproveitar bem o dinheiro por Timber. A transferência de Pierre-Emile Højbjerg para o Newcastle United fracassou recentemente, fazendo com que o gigante francês deixasse de receber dezessete milhões de euros.

Segundo relatos, o Marselha estipulou um preço de quinze milhões de euros. O FC Porto de Francesco Farioli e o Aston Villa também foram ligados a Timber, que, portanto, parece escolher o Palace.

Timber disputou dezesseis partidas desde sua chegada ao Marselha no início deste ano. O ex-jogador do Feyenoord está em preparação para o grande jogo contra o AS Monaco, na noite de domingo.

Aliás, o Palace tem um início de temporada muito ruim na Premier League. O clube do sul de Londres ainda não somou pontos e perdeu de forma dolorosa por 4 a 1 para o Manchester City na sexta-feira.