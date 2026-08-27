Quilindschy Hartman decidiu se afastar das redes sociais. O defensor de 24 anos do Espanyol anunciou via Instagram que vai desativar sua conta.

Hartman explica em uma última mensagem nos Stories do Instagram por que tomou essa decisão. “Nos últimos meses, meu Instagram já era administrado por outra pessoa, porque eu mesmo sentia cada vez menos necessidade de redes sociais.”

Segundo Hartman, não há nenhum motivo especial para sua decisão. “Não há mais nada acontecendo, mas, por enquanto, escolho desativar minha conta e simplesmente me afastar completamente por um tempo.”

A decisão vem após um período conturbado na carreira do ex-jogador do Feyenoord. No verão passado, Hartman trocou o Feyenoord pelo Burnley e inicialmente teve um começo promissor na Inglaterra.

O lateral-esquerdo atuou com frequência em seu primeiro período no Burnley, mas depois perdeu a vaga entre os titulares. Durante a janela de transferências de inverno, Hartman foi então ligado a uma possível ida para o Ajax.

Esses rumores caíram muito mal para parte da torcida do Feyenoord, após o que Hartman recebeu as necessárias mensagens de ódio. Pouco depois, o defensor afirmou que, na visão dele, uma transferência para Amsterdã nunca chegou a ser realmente concreta.

Neste verão, ainda assim houve um novo passo em sua carreira. O Burnley emprestou Hartman ao Espanyol para esta temporada, embora ele ainda espere sua estreia em La Liga após duas partidas do campeonato e tenha ficado no banco durante os noventa minutos nos dois jogos.

Embora Hartman destaque que “não há mais nada acontecendo”, sua decisão ainda assim gera alguma preocupação. “Oei, tomara que esteja tudo bem”, reagiu o canal de fofocas RealityFBI no Instagram.





Instagram: @quilindschy



