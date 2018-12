"Quero ser o melhor todos os dias", diz Cristiano Ronaldo

Craque português também fala sobre a Juventus e o técnico Massimiliano Allegri

Um dos melhores jogadores da história do futebol, Cristiano Ronaldo já foi eleito o melhor jogador do mundo em cinco oportunidades, além de ter conquistado vários títulos e feito história, mas quer ainda mais, ainda que garanta não ser obcecado por prêmios individuais.

"Não sou um obcecado por prêmios individuais, o mais importante é ganhar troféus coletivos e ajudar a equipe. O resto vem de forma natural. Nem sempre penso em bater recordes, trabalho principalmente para ajudar o clube e estar em meu melhor nível. Eu quero ser o melhor todos os dias", disse o gajo ao jornal português Record.

"O nível técnico, tático e físico de todas as equipes é cada vez melhor, cada vez é mais difícil ganhar. Assim, tenho que seguir trabalhando duro para seguir no topo", completou. Escolha dos editores Destruidor! Messi tem mais gols, assistências e melhor média que CR7 em 2018

O camisa 7 também falou sobre a Juventus e o técnico Massimiliano Allegri. Com o domínio da Juve na Itália, a contratação do português foi vista como um recado claro de que a Vecchia Signora, agora, quer dar o próximo passo e voltar a conquistar a Champions League após bater na trave duas vezes nos últimos anos. No entanto, CR7 acredita que a conquista europeia não pode ser uma obsessão.

"A Champions não pode ser uma obsessão. Estou muito feliz na Juventus. Allegri é um exemplo para todos", afirmou.