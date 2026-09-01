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Azzedine OunahiGetty

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Quem vai vencer? Ounahi disputa com craque da Argélia a vaga no Al-Ittihad

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A. Ounahi
H. Boudaoui
M. Brozovic
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O destaque marroquino entrou com força nos planos do Doyen

O marroquino Azzedine Ounahi, jogador do Girona, entrou para o grupo de candidatos a integrar as fileiras do Al-Ittihad saudita durante a atual janela de transferências, em meio às movimentações da diretoria do clube para reforçar o meio-campo com um novo jogador.

De acordo com o jornal saudita "Al-Riyadiyah", Ounahi passou a fazer parte da lista de opções colocadas sobre a mesa da diretoria do Al-Ittihad, ao lado do argelino Hicham Boudaoui, jogador do Nice francês, e do colombiano Richard Ríos, jogador do Benfica português.

O jornal apontou que o croata Marcelo Brozovic, ex-meio-campista do Al-Nassr, também está entre as opções, mas com uma probabilidade menor em comparação com os outros nomes.

A diretoria do Al-Ittihad busca fechar a contratação de um novo meio-campista, depois de ter entrado em negociações com mais de um nome no período recente, tendo avançado nas negociações pela contratação do japonês Ritsu Doan, ponta do Eintracht Frankfurt alemão, antes de as negociações enfrentarem algumas dificuldades por parte do jogador.

As movimentações do Al-Ittihad não pararam por aí, já que a diretoria havia colocado anteriormente o belga Johan Bakayoko, jogador do RB Leipzig alemão, e o chileno Darío Osorio, jogador do Midtjylland dinamarquês, entre as opções possíveis, ao lado do argelino Riyad Mahrez, que deixou o Al-Ahli após o fim da temporada passada.

Dessa forma, a disputa esquenta dentro da lista do Al-Ittihad entre Ounahi, Boudaoui e Ríos, à espera da decisão da diretoria sobre qual jogador terá prioridade para reforçar o meio-campo do time na próxima etapa.

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