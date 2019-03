Quem vai desfalcar o seu time durante os amistosos de março?

Confira os jogadores lembrados nas listas de convocações para a primeira Data Fifa de 2019

Entre os dias 21 e 26 de março, as seleções internacionais se reunirão para duelos na primeira ‘Data Fifa’ de 2019. E como o calendário de jogos entre clubes não para no Brasil, alguns times terão desfalques em partidas importantes.

Algumas seleções (como Colômbia, Chile, Peru, Equador e Venezuela) ainda não divulgaram suas listas para os respectivos duelos. Por isso, o número de desfalques ainda deve aumentar – especialmente no caso da seleção colombiana, uma vez que são 14 atletas do país que atuam na elite do Brasil. Confira, abaixo, qual jogador vai desfalcar o seu time.

Botafogo

(Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo)

O goleiro Gatito Fernández foi lembrado na convocação do Paraguai. A equipe paraguaia vai enfrentar Peru (22/03) e México (26/03). Desta forma, o ídolo alvinegro pode desfalcar a equipe treinada por Zé Ricardo em dois compromissos do Campeonato Carioca: Portuguesa (21/03) e Americano (24/03).

Corinthians

(Foto: Alexandre Schneider/Getty Images)

No Timão, o único nome confirmado até o momento em uma seleção é Ángel Romero. O atacante também foi lembrado pelo técnico Eduardo Berizzo para os compromissos da seleção paraguaia. O jogador, entretanto, segue sem entrar em campo em 2019 enquanto não resolve a sua situação contratual com o Corinthians.

Flamengo

(Foto: Alexandre Vidal/Flamengo/Divulgação)

O meia Giorgian De Arrascaeta está na pré-lista de convocados do Uruguai para as partidas contra Uzbequistão (22/03) e outro adversário ainda a ser definido no dia 25 de março. Já o paraguaio Piris da Motta foi lembrado para os amistosos já citados. No período, o time de Abel Braga terá um Fla-Flu válido pelo Campeonato Carioca (24/03).

Grêmio

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio/Divulgação)

Walter Kannemann segue com moral junto ao treinador Lionel Scaloni e foi lembrado na convocação da Argentina para os amistosos contra Venezuela (22/03) e Marrocos (26/03). O zagueiro pode ser desfalque do Grêmio nas quartas de final do Campeonato Gaúcho, mesmo caso do meia Everton, lembrado por Tite para os amistosos da Seleção diante de Panamá (23/03) e República Tcheca (26/03).

Palmeiras

(Foto: Pedro Martins/MoWa Press)

O Verdão não contará com o goleiro Weverton, convocado para os jogos do Brasil, nem com o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez. Ambos poderão desfalcar o time comandado por Felipão em duelos decisivos do Campeonato Paulista.

Santos

(Foto: Ivan Storti/Santos/Divulgação)

O Peixe poderá ficar sem o meio-campista Carlos Sánchez, listado na pré-convocação do Uruguai, e sem o atacante paraguaio Derlis González. Ambos poderão desfalcar a equipe de Jorge Sampaoli em duelos decisivos do Campeonato Paulista.

Esta lista será atualizada de acordo com as próximas convocações.