Quem sobreviveu à janela de transferências?

Alguns jogadores que sempre atraem grande interesse de vários times permanecem em seus clubes por pelo menos mais cinco meses

A janela de transferências europeia é sempre uma dor de cabeça aos times brasileiros. Por causa do alto poder econômico das equipes da Europa, muitos times brasileiros sofrem verdadeiros desmanches seja no começo ou no meio do ano.

Entretanto, vários jogadores importantes que eram desejados por clubes do exterior permaneceram em seus clubes para dar mais fôlego aos times para as disputadas dos estaduais e o começo do Brasileirão, dependendo do caso até Libertadores.

Um dos casos mais importantes é o atacante Éverton 'Cebolinha', do Grêmio. Ele ganhou ainda mais destaque na temporada passada quando foi o grande jogador da campanha gremista semifinalista da Libertadores e quarto lugar no Brasileirão. Éverton despertava interesse de gigantes da Premier League, como o Manchester City e o United. Caso a boa fase se confirme, dificilmente o jogador seguirá no Brasil após o meio do ano.

Outra peça importante que continua no Brasil pelo menos até o meio do ano é o atacante do Santos, Rodrygo Goes. Ele já foi vendido para o Real Madrid e deve se juntar a Vinícius Junior no Santiago Bernabéu em julho. O Peixe da Vila tentará segurar o jovem jogador pelo menos até o fim do ano.

(Foto: Buda Mendes/Getty Images)

O melhor jogador do Brasileirão 2018, Dudu, do Palmeiras, também é outro que teve sua permanência decretada no Allianz Parque. O Shandong Luneng, da China, tinha forte interesse no atacante e chegou a sinalizar com um salário de oito milhões de euros por ano (cerca de R$ 34 milhões), mas ele renovou seu contrato com o Verdão e fica até 2023 no clube.

(Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras/Divulgação)

O meio-campista do São Paulo, Liziero também ficará no Tricolor. Ele era alvo de times como Borussia Dortmund, atual líder da Bundesliga, mas permanecerá no Tricolor para atuar sob o comando de André Jardine. O nome de Helinho, jovem ponta esquerda do São Paulo teve seu nome ventilado no Barcelona, mas fica por pelo menos mais cinco meses no Morumbi.

Rodrigo Dourado, campeão Olímpico e que fez grande Brasileirão no ano passado com o Inter, era alvo do Milan, da Itália e do Hertha Berlin, da Alemanha, mas permaneceu no Colorado. Há relatos de que o atleta não passa do meio do ano no Brasil.