Quem será o novo técnico do Vasco?

Após o desligamento de Maurício Souza, o Vasco agora vasculha o mercado em busca de um novo treinador para a sequência da Série B

Maurício Souza não é mais o treinador do Vasco. Após a derrota para o Vila Nova por 1 a 0, no Serra Dourada, a diretoria vascaína anunciou a demissão do técnico, que comandou o clube por apenas oito jogos, sendo três vitórias, dois empates e três derrotas.

Em nota oficial, o clube agradeceu Maurício pelos serviços prestados ao clube. Carlos Brazil, diretor de futebol do clube, revelou que a comissão fixa do Vasco vai seguir o trabalho, enquanto um novo treinador não é contratado.

“Nesse momento mantemos o trabalho com a comissão permanente. O Emílio, o João de auxiliar, o Celso, Daniel Felix como preparador físico. A gente vai decidir em conjunto com todo colegiado do futebol o novo treinador com calma e paciência. Quanto tiver um nome haverá o comunicado oficial”, revelou o dirigente.

O Vasco tem pressa para encontrar um novo nome para a sequência da temporada, mas ainda não tem um alvo definido. O clube está na terceira colocação da Série B, com cinco pontos de vantagem para a primeira equipe fora do G4.





Em um momento de queda técnica e física, a diretoria do clube busca um novo treinador para a Série B, que será o terceiro na campanha. Zé Ricardo, que fazia bom trabalho, foi para o futebol do Japão, e Maurício Souza, demitido neste domingo (24) passaram pelo clube.